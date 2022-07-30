Yalova haberi | Yalova'da 'Siyasette Kadın, Basında Kadın' buluşması

AK Parti Yalova İl Kadın Kolları Başkanı Selihan Dicle Şimşek Battal ve yönetimi, kentte görev yapan kadın basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bir tatlıcıda gerçekleşen etkinliğe Yalova'daki yerel medya organlarında görev yapan kadın basın mensupları katıldı. Battal, yapılan etkinlikle ilgili, "Bir haberin üretilip metin haline getirilmesine, görsellerinin hazırlanmasından, sunumuna kadar tüm aşamalarında emek veren yerel basınımızın kadın mensupları ve stajyerleri ile bir araya geldik. 'Siyasette kadın, basında kadın' buluşması da diyebileceğimiz karşılıklı olarak biraz bizden, biraz onlardan konuştuğumuz çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik" diye konuştu. - YALOVA