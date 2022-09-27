Yalova haber: Yalova'da İYİ Parti'den istifa eden 5 kişi MHP'ye katıldı

MHP Yalova İl Başkanlığı'nda düzenlenen törende İYİ Parti Yalova İl Teşkilatı'nda istifa eden 5 kişiye rozetleri takıldı.

İYİ Parti İl Teşkilatı'nda aktif olarak görev yapan 5 kişi istifa ederek MHP'ye katılma kararı aldı. Partiye katılan yeni üyelere rozetlerini İl Başkanı Namık Öz ve Merkez İlçe Başkanı Aydın Altun taktı. İl Başkanı Öz, yuvaya dönmek isteyenlere kapılarının her zaman açık olduğunu anlattı. Partiden kopanların tekrar yuvaya döndüğünü söyleyen Öz, "Oraya giden arkadaşlarımız bakıyorlar ki gittikleri adres doğru bir adres değil. Tekrar geri dönüyorlar. Genel Başkanımızın bir daveti var. Ben onu yineliyorum. Biz kucağımızı sonuna kadar açtık. Bütün arkadaşlarımızı yuvaya davet ediyoruz. Önümüzde çok önemli bir seçim var. Bir siyasi seçimden ziyade Türk milleti geleceğini oylayacaktır. Türk Milleti çok iyi düşünmeli. Ülkesini seven herkesin Milliyetçi Hareket Partisi çatısı altında toplanmaya davet ediyorum" diye konuştu.

İYİ Parti'de Siyasi İşlerden Sorumlu İl Başkan Danışmanı görevindeyken istifa ederek MHP saflarına katılan Murat Harun ise, "30 yılı aşkın süredir Ülkücüyüm. Kısa süreli misafirliğe gittik. Son zamanlarda parti içindeki oluşumlar, açıklamalar, demeçlerden rahatsız olduk. Bu nedenle de arkadaşlarla böyle bir karar aldık. Bundan sonra MHP'nin neferleriyiz" dedi. - YALOVA