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Yalova'da oy kullanma işlemi başladı

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için vatandaşların oy kullanma işlemi başladı. Yalova'da oy kullanma işlemi başladı

Yalova'da oy kullanma işlemi başladı

YALOVA - Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için vatandaşların oy kullanma işlemi başladı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Yalova'da da vatandaşlar cumhurbaşkanlarını seçmek için sandık başına gitmeye başladı. Sabah erken saatlerde hazırlanan sandıklarda oy kullanma işlemi saat 08.00 itibariyle başladı. Oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek. Sabahın erken saatleri olmasına rağmen 14 Mayıs ilk tur seçimlerinde olduğu gibi yoğunluk yaşanmaya başladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erhan Erdoğan - Politika

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