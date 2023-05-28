Yalova'da Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun oy oranları belli oldu
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Yalova'da gerçekleşen 14 Mayıs seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranları açıklandı. Detaylar haberimizde...
Kemal Kılıçdaroğlu Yalova'da kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Yalova'da kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Yalova oy oranlarını Yalova geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. Yalova Millet İttifakı kaç oy aldı?
Açılan sandık oranına göre Yalova'da genelinde Recep Tayyip Erdoğan yüzde %47,74; Kemal Kılıçdaroğlu yüzde %45,42 ve Sinan Oğan yüzde %6,21 oy alırken Muharrem İnce yüzde %0,64 oy aldı.
Recep Tayyip Erdoğan Yalova'da %47,74 oy aldı.
Kemal Kılıçdaroğlu Yalova'da %45,42 oy aldı.
14 Mayıs ve gerçekleşecek olan 28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.
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