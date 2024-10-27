Üye Girişi
Haberler

Yalova'da Çifte Vatandaşlar Bulgaristan Seçimleri İçin Sandık Başında

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'da 4 sandıkta Bulgaristan genel seçimleri için oy verme işlemleri başladı. Yalova'da yaşayan çifte vatandaşların katılımı ile yapılan seçimde, toplamda 168 sandığın bulunduğu Türkiye genelinde oy verme işlemleri devam ediyor.

Yalova'da çifte vatandaşlar Bulgaristan seçimleri için sandık başında

YALOVA - Bulgaristan genel seçimleri için Yalova'da kurulan 4 sandıkta çifte vatandaşların oy verme işlemleri devam ediyor.

Yalova'da yaşayan 2 binin üzerinde seçmen için Yalova merkez ilçe Gaziosmanpaşa İlkokulu, Çiftlikköy ilçesi Beşyüzevler ve Altınova ilçesi Subaşı beldesinde sandıklar kuruldu. Sabah saat 07.00 itibarıyla başlayan oy verme işlemi saat 20.00'ye kadar sürecek. Seçimde Gaziosmanpaşa İlkokulu'nda kurulan 2 sandıkta dijital oylama gerçeleştiriliyor.

Yalova Balkan Göçmenleri Derneği Başkanı Lütfi Özgür, Bulgaristan'da yaşanan zorunlu göçün üzerinden 35 yıl geçtiğini hatırlattı. Bulgaristan erken genel seçimlerinin gerçekleştirildiğini ifade eden Özgür, "Toplam sandık sayımız tüm Türkiye'de 22 ilde 168 sandık. Bulgaristan Türklerinin kaderi belirleniyor bugün. Her yerde olduğu gibi seçim süresi saat 07.00'de başlayarak akşam 20.00'de son bulacak. Yalova'mızda da tüm gayretlerimizi seferber ederek 4 sandık açılmasına vesile olduk. Akşam saat 20.00'ye kadar herkesi sandığa gelerek oylarını kullanmaya davet ediyorum. Bu Bulgaristan Türkleri birliği ve geleceği için çok önemli bir seçim. Dolayısıyla herkes 5'er, 10'ar dakika zaman ayırarak lütfen sandık başına gidin ve oyunuzu kullanın" diye konuştu.

Sebile Sert ise vatandaş olarak oyunu kullandığını ve tüm Yalova'daki Bulgaristan vatandaşlarını oy kullanmaya beklediklerini söyledi.

Yalova'da Çifte Vatandaşlar Bulgaristan Seçimleri İçin Sandık Başında
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERHAN ERDOĞAN - Politika

Yerel Haberler Bulgaristan Göçmenler Politika Türkiye Yalova Yaşam

İsrail'de otobüs durağına kamyonla saldırı! Onlarca yaralı var

İsrail'de otobüs durağına kamyonla saldırı! Onlarca yaralı var

 Bomba iddia: AK Parti yönetimi asgari ücrete yüzde 30 zam yapılmasını istiyor

İşte AK Parti yönetiminin düşündüğü asgari ücret rakamı

 Kılıçdaroğlu 356 gündür kullandığı 2 makam aracını CHP'ye iade etti

Kılıçdaroğlu'nun 356 günlük çifte makam aracı keyfi sona erdi
Cem Garipoğlu'nun mezarında bulunan poşetteki kan örneği bir insana ait çıkmadı

Cem Garipoğlu'nun mezarındaki sır! Poşetteki kan bir insana ait çıkmadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manisa elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Avcılar elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 27-28 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Bursa elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Real Madrid Barcelona maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Real Madrid Barcelona geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Ahmet Çakar canlı yayın kazası nedir, ne yaptı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.