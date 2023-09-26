Yalova'da 6 Göçmen Kaçakçısı Tutuklandı, 90 Yabancı Sınır Dışı Edildi

Yalova Emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin kentte 1 ay içinde gerçekleştirdiği çalışmalar sonucu 6 göçmen kaçakçısı tutuklandı, 90 yabancı sınır dışı edildi.

Alınan bilgiye göre, polisin Osmangazi Köprüsü ve Yalova genelinde göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçmenlere yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Ekipler son bir ay içinde 5 Suriye uyruklu, 1 Türk vatandaşı olmak üzere toplam 6 göçmen kaçakçısını yakaladı. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Suçta kullanıldığı tespit edilen 6 araca mahkeme kararıyla el konuldu. Düzensiz göçmenlere yönelik yapılan şok uygulamalar neticesinde, Türkiye'ye illegal yollardan girdiği tespit edilen toplam 90 yabancı uyruklu şahıs, sınır dışı işlemlerinin ardından geri gönderme merkezlerine teslim edildi. - YALOVA