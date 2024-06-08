Üye Girişi
Haberler

Yalova Balkan Göçmenleri Bulgaristan ve AP Seçimleri İçin Oy Kullanmaya Çağrı Yaptı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova Balkan Göçmenleri Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Lütfi Özgür, çifte vatandaşlara yarın yapılacak Bulgaristan genel seçimi ile Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için oy kullanmaları çağrısında bulundu.

Yalova Balkan Göçmenleri Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Lütfi Özgür, çifte vatandaşlara yarın yapılacak Bulgaristan genel seçimi ile Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için oy kullanmaları çağrısında bulundu.

Özgür, Balkan Evi'nde düzenlediği basın toplantısında, seçimler için 2'si Gaziosmanpaşa İlkokulu'nda, biri Çiftlikköy ilçesi 500 Evler Mahallesi'nde, biri de Altınova ilçesi Subaşı beldesindeki dernek binasında olmak üzere 4 sandık kurulacağını bildirdi.

Dernek olarak seçimlere ilişkin hazırlıkları tamamladıklarını belirten Özgür, oy verme saatlerinin 07.00-20.00 olduğunu dile getirdi.

Seçimlerin çok önemli olduğunu, herkesin sandık başına gitmesi gerektiğini ifade eden Özgür, "Bulgaristan'da ciddi siyasi istikrarsızlık var. 5 seçim yaşadık ancak başarılı koalisyon hükümetleri kurulamadığından 6'ncı seçime gidiyoruz. 3 sene zarfında 6'ıncı seçime gidilmesi Bulgaristan ekonomisine de sosyal hayatına da ciddi şekilde darbe vuruyor." dedi.

"Bu seçimlerden inşallah iktidar ortağı olarak çıkacağız"

Özgür, Türkiye'deki çifte vatandaşlardan, Türk ve Müslümanların çoğunlukta olduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Partisine destek istedi.

Türkiye'deki çifte vatandaşların HÖH Partisine vereceği desteğin hem bu partinin tarihinde ilk kez ikinci parti olmasına hem de Bulgaristan'ın siyasi istikrarına kavuşmasına katkısının olabileceğini vurgulayan Özgür, şöyle konuştu:

"Partimizin kuruluşundan bu yana tarihimizde ilk defa ikinci parti olma fırsatını yakalıyoruz. İkinci parti olursak da koalisyon ortağı olma hedefimiz çok yüksek. İlk girdiğimiz seçimde Bulgaristan'da istenmeyen bir partiydik ancak aradan geçen sürede bizim olmadığız bir hükümetin kurulamayacağı anlaşıldı. Bu seçimlerden inşallah hükümet ortağı olarak çıkacağız. Bu siyasi istikrarsızlığın giderilmesi, oradaki vatandaşlarımızı, Avrupa'da eşit vatandaşlık haklarımızı, Bulgaristan'daki sosyal haklarımızı korumak ve oradaki kardeşlerimize destek olmak için oy kullanalım. Oy kullanmazsak bir yaptırımımız olamaz. Ne kadar oyunuz varsa o kadar temsil gücünüz oluyor. Dolayısıyla bizler de bu seçimlere çok önem veriyoruz. İnsanlarımızı duyarlı olmaya davet ediyorum ve umuyorum ki Yalova'da bir önceki dönemlerde olduğu gibi sandığa gideriz. Yaklaşık 2 bin 300 seçmenimiz var. Bu seçmenlerimizden ricam; lüftfen sandık başına gelerek oylarınızı kullanın."

Kaynak: AA / Politika

Bulgaristan Yalova Politika Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali! Gündemde 'İngiliz modeli' var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali! Gündemde "İngiliz modeli" var

 Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz

Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz

 Ali Koç'un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı getirdi

Ali Koç'un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı getirdi

Bakmadan Geçme

Öğretmen ataması sözlü sınav yerleri açıklandı mı? Öğretmen ataması sözlü sınav yerleri nasıl öğrenilir? Murat Övüç gelini kim? Murat Övüç gelinine kaç kilo altın taktı? Emeklilere bayram ikramiyesi ödemeleri ne zaman başlayacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 10 HAZİRAN | Baraj doluluk oranı yüzde kaç? İstanbul barajlarında son durum nedir? ''Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz!'' Marine Le Pen kimdir? Marine Le Pen açıklamasında ne dedi? Okullar ne zaman kapanıyor, MEB 2024 yaz tatili ne zaman başlıyor? Karneler ne zaman verilecek, yaz tatili kaç gün sürecek? Polonya - Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Polonya - Türkiye maçı hangi kanalda? #9917 Üniversite tercihleri ne zaman, kaç gün sürecek? 2024 ÖSYM YKS tercih kılavuzu! Üniversite taban puanı, sıralama ve kontenjanlar açıklandı mı? YKS 2024 soruları yayınlandı mı? YKS 2024 çıkmış sorular! TYT-AYT-YDT soruları yayınlandı mı? Bahar 16. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? BAHAR FRAGMAN İZLE #128250 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ BUGÜN MÜ YATACAK? Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? GELİNİM MUTFAKTA 10 HAZİRAN 2024 CANLI İZLE #128105 Gelinim Mutfakta yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? CNBC-e Türkiye ne zaman açılacak? CNBC-e neden kapanmıştı? Fransa'da aşırı sağcılar seçim zaferine tepki gösterdi! Fransa'da ne oldu? MÜGE ANLI CANLI İZLE! #128250 10 Haziran Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu?
Akıllara durgunluk veren olay! Eşinin ağaçtan düştüğünü duyan kadın fenalaşarak can verdi

Akıllara durgunluk veren olay! Eşinin ağaçtan düştüğünü duyan kadın fenalaşarak can verdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title