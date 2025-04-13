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Yair Netanyahu'dan Macron'a Sert Tepki

Yair Netanyahu'dan Macron'a Sert Tepki
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Filistin devletini tanıma mesajına hakaret ederek karşılık verdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu, Filistin devletini tanıyabileceklerine ilişkin açıklama yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a "Canın cehenneme" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu, sosyal medya hesabı üzerinden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a hakaret etti. Yair Netanyahu, Macron'un Filistinlilerin bir devlete sahip olması için meşru haklarını desteklediği yönündeki paylaşımını alıntılayarak, "Canın cehenneme! Yeni Kaledonya'nın bağımsızlığına evet! Fransız Polinezyası'nın bağımsızlığına evet! Korsika'nın bağımsızlığına evet! Bask Bölgesi'nin bağımsızlığına evet! Fransız Ginesi'nin bağımsızlığına evet! Fransa'nın Batı Afrika'daki neoemperyalizmini durdurun!" dedi.

Macron, geçtiğimiz cuma günü sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Filistinlilerin bir devlete ve barışa sahip olma hakkını desteklediğim gibi İsraillilerin de komşuları tarafından tanınan barış ve güvenlik içinde yaşama hakkını destekliyorum" demişti. - TEL AVİV

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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