BİLECİK (İHA) - Ak Parti Bilecik İl Başkanlığı, Dış İlişkiler Biriminin koordinesiyle, kentte eğitim öğretim gören yabancı uyruklu öğrenciler için iftar yemeği organize edildi.

Dış İlişkiler Birim Başkanı Tayfun Köşşekoğlu'nun düzenlediği organizasyona AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ve çok sayıda yabancı uyruklu öğrenci katıldı. Yemek öncesi öğrencilerle sohbet eden İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Daha iyi eğitim için ülkemize ve şehrimize gelen öğrencilerimizi, ailelerinin emaneti olarak görüyoruz. Bizler sizlere yeteri kadar ev sahipliği yapmaya gayret ediyoruz. Size düşen de gittiğiniz ülkelerde bizim fahri elçimiz gibi ülkeniz ve ülkemiz arasındaki dostluğu, kardeşliği pekiştirecek çalışmalar yapmanızdır " dedi.

İftar yemeğinin ardından öğrenciler İl Başkanı Yıldırım ile hatıra fotoğrafı çekilerek, iftar programı için teşekkür ettiler. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Politika