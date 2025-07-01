Yabancı Heyet Abdullah Öcalan ile Görüşmek İçin İstanbul'da

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti, Abdullah Öcalan ile görüşmek amacıyla Türkiye'ye gelen 39 kişilik yabancı heyetin İstanbul'daki temaslarına başladığını açıkladı. Heyet, İstanbul İl Örgütü'nü ziyaret etti ve barış süreci hakkında bilgilendirildi.

Dem Parti tarafından yapılan açıklamada, "Abdullah Öcalan ile görüşmek için Türkiye'ye gelen 39 kişilik yabancı heyet İstanbul'daki temaslarına başladı. Çok sayıda ülkeden siyasetçi, gazeteci ve aktivistin yer aldığı heyet İstanbul İl Örgütümüzü ziyaret etti" denildi.

Dem Parti'nin İstanbul'a gelen 39 kişilik heyet hakkında yaptığı açıklamada, "Abdullah Öcalan ile görüşmek için Türkiye'ye gelen 39 kişilik yabancı heyet İstanbul'daki temaslarına başladı. Çok sayıda ülkeden siyasetçi, gazeteci ve aktivistin yer aldığı heyet İstanbul İl Örgütümüzü ziyaret etti. Daha sonra Eş Genel Başkanımız Tuncer Bakırhan, heyet üyeleriyle bir araya geldi. İstanbul'da gerçekleşen görüşmede, barış ve demokratik toplum sürecine ilişkin bilgilendirme yapılırken, bölgesel ve güncel gelişmeler de değerlendirildi. Heyet yarın bir yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirecek ve ardından saat 12: 00'de Taksim Hill Otel'de basın açıklaması yapacak" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Tunç Soyer dahil onlarca kişi gözaltında

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Tunç Soyer gözaltında
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Leman protestoları sırasında binaya tırmanıp Tevhit bayrağı astı

Leman protestosunda olay görüntü! Bir anda binaya tırmanmaya başladı
Yapay zekayla vurgun yapan çeteler Abdullah Gül'ü de isyan ettirdi

Abdullah Gül'ü isyan ettiren çete! Çareyi savcılığa başvurmakta buldu
Bazı üniversitelerde yeni fakülte ve enstitüler kuruldu, bazıları kapatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 8 fakülte kapatıldı
Terör örgütü PKK'nın silah bırakma tarihi netleşti iddiası

PKK silah bırakma için tarih verdi! Nerede yapılacağı da belli
Hakan Çalhanoğlu'nun eşinden olay paylaşım

Hakan Çalhanoğlu'nun eşinden olay paylaşım
'Jhon Duran transferini değerlendirir misiniz?' sorusuna Acun'dan bomba yanıt

Jhon Duran sorusuna Acun'dan bomba yanıt
Trump, Elon Musk'ı sınır dışı etmekle tehdit etti

Trump-Musk gerilimi büyüyor! Sınır dışı etmekle tehdit etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.