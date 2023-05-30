Xi: Ulusal Güvenlik Sistemini ve Kapasitesini Modernleştirme Sürecini Hızlandırmalıyız

BEİJİNG, 30 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ülkenin ulusal güvenlik sistemi ve kapasitesini modernize etme çabalarının hızlandırılması yönünde çağrıda bulundu.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyonu Başkanı olan Xi, Salı günü ÇKP'nin 20. Merkez Komitesi'ne bağlı Ulusal Güvenlik Komisyonu'nun ilk toplantısına başkanlık ettiği esnada söz konusu açıklamayı yaptı. Xi, Ulusal Güvenlik Komisyonu'nun da başkanı konumunda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı, ulusal güvenliğin karşı karşıya olduğu karmaşık ve zorlu koşulların bilincinde olunması ve büyük ulusal güvenlik sorunlarının doğru şekilde ele alınması yönünde çağrı yaptı.

Xi ayrıca, Çin'in yeni kalkınma modelinin yeni bir güvenlik yapısıyla korunması ve ulusal güvenlik çalışmalarında çığır açılması yönünde çaba gösterilmesini istedi.