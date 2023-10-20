Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Yeni Kalkınma Bankası Başkanı Dilma Rousseff ile bir araya gelerek uluslararası finans sisteminin daha adil ve eşitlikçi hale getirilmesi çağrısında bulundu.

Xi Jinping, Yeni Kalkınma Bankası Başkanı Dilma Rousseff ile bir araya geldi

BEİJİNG, 20 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 3. Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu için Beijing'de bulunan Yeni Kalkınma Bankası Başkanı Dilma Rousseff ile Perşembe günü bir araya geldi.

Xi, yükselen piyasaların ve gelişmekte olan ülkelerin temsilini etkin şekilde artırmak ve sesini duyurmak için bankaya uluslararası finans sisteminin daha adil ve eşitlikçi hale getirilmesine yardımcı olma çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanı, bankanın Kuşak ve Yol İnisiyatifi ile Küresel Kalkınma İnisiyatifi'ne katılımının yanı sıra BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'nin teşvik edilmesi ve gelişmekte olan daha fazla ülkenin modernizasyon sürecine yardımcı olmada oynadığı rolden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Xi, bankanın Çin'deki faaliyetlerine ve Rousseff'in görevini icra etmesine destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Rousseff ise bankaya verdiği destekten dolayı Çin hükümetine teşekkür ederken, Kuşak ve Yol İnisiyatifi ile forumun küresel sürdürülebilir kalkınma ve yeşil kalkınma süreçlerinde önemli rol oynayacağına inandığını ifade etti.

Yeni Kalkınma Bankası'nın Kuşak ve Yol işbirliğine aktif olarak katılmaya istekli olduğunu söyleyen Rousseff, dünyanın çok kutuplu hale gelmesi ve uluslararası finans sisteminde reform yapılması için bankanın üzerine düşen katkıyı sağlayacağını belirtti.