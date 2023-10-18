Xi Jinping ve Peng Liyuan, 3. Kuşak ve Yol Forumu'na katılan konukları ağırladı
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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve eşi Peng Liyuan, 3. Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu'na katılan seçkin konukları ağırladı. Xi Jinping ve Peng Liyuan, Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda düzenlenen yemek organizasyonunda konukları ağırladı.
BEİJİNG, 18 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve eşi Peng Liyuan, Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 3. Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu'na katılan seçkin konuklarla toplu fotoğraf çektiriyor, 17 Ekim 2023.
Xi Jinping ve Peng Liyuan, Salı günü, foruma katılmak üzere Çin'de bulunan konukları ağırlamak için Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda yemek organizasyonu düzenledi. (Fotoğraf: Li Xueren/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Politika