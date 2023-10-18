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Xi Jinping ve Peng Liyuan, 3. Kuşak ve Yol Forumu'na katılan konukları ağırladı

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve eşi Peng Liyuan, 3. Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu'na katılan seçkin konukları ağırladı. Xi Jinping ve Peng Liyuan, Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda düzenlenen yemek organizasyonunda konukları ağırladı.