Xi Jinping, silahlı kuvvetlerin yüksek kaliteli gelişimini teşvik etti

Çin Cumhurbaşkanı ve ÇKP Genel Sekreteri Xi Jinping, yüksek kaliteli yönetimle silahlı kuvvetlerin gelişiminin teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı. Xi, ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu'nun grup çalışma oturumunda bu konuya değindi.

BEİJİNG, 25 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı ve aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri de olan Xi Jinping, yüksek kaliteli yönetimle silahlı kuvvetlerin yüksek kaliteli gelişiminin teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı.

Xi söz konusu açıklamayı Pazartesi günü başkanlık ettiği ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu'nun grup çalışma oturumuna hitaben yaptı.

Oturum, 1 Ağustos'ta kutlanacak Çin Ordu Günü öncesinde gerçekleştirildi. Ordu Günü, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun kuruluşunu anmak için kutlanıyor.

Çok yönlü ordu yönetiminin güçlendirilmesini, ÇKP'nin askeri yönetim felsefe ve yöntemlerindeki derin değişimin göstergesi olarak niteleyen Xi, bunun Çin'in sistemi ve yönetim kapasitesinin modernizasyonunda oynadığı kritik rolü vurguladı.

Xi, Halk Kurtuluş Ordusu'nun yüzüncü yıl dönümü hedeflerinin gerçekleştirilmesine yönelik güçlü bir güvence sağlamak üzere silahlı kuvvetlerin modern yönetim sisteminin inşasına yönelik çaba gösterilmesini istedi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun, küresel çaptaki bilimsel ve teknolojik devrimlerdeki hızlı ilerlemeler ve askeri ilişkilerdeki önemli değişiklikler karşısında, yüzüncü yıl dönümüne yönelik hedeflerini gerçekleştirme sürecinde kritik bir yol ayrımında olduğunu hatırlatan Xi, çok yönlü askeri yönetimin güçlendirilmesinin öneminin farkında olunmasının gerektiğine dikkat çekti.