Xi Jinping, Silahlı Kuvvetlerin Modernizasyonunu Hızlandırılması Gerektiğini Vurguladı

CHENGDU, 31 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, silahlı kuvvetlerin modernizasyonunu artırma çabalarının hızlandırılması gerektiğini vurguladı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyonu Başkanı olan Xi, Çarşamba günü ülkenin güneybatısındaki Sichuan eyaletinde Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun Batı Harekat Alanı Komutanlığı hava kuvvetlerini teftişi sırasında söz konusu açıklamayı yaptı.

Xi, teftiş gezisini 1 Ağustos'a denk gelen Çin Ordu Günü öncesinde yaptı.

Komutanlığa bağlı hava kuvvetlerinin tüm subay ve askerlerine ÇKP Merkez Komitesi ve Merkez Askeri Komisyonu adına içten selamlarını ileten Xi, ayrıca Çin Halk Kurtuluş Ordusu ve Halkın Silahlı Polis Gücü hizmet personelinin, orduda görevli sivil personelin, milis ve yedek kuvvet mensuplarının Çin Ordu Günü'nü kutladı.

Xi, parti ve halk tarafından verilen çeşitli görevleri yerine getirmeye bağlı kalmanın zaruri olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı, düzenli hava savunmasını titizlikle gerçekleştirerek askeri hazırlığı artırma ve hava sahası güvenliğini sağlama gereğini vurguladı.

Muharebe kuvvetleri oluşturmak için yeni ekipman ve kuvvetlerin daha hızlı şekilde devreye sokulması talebinde bulunan Xi, bunların mevcut muhabere sistemlerine entegre edilmesi gerekliliğini ifade etti.

Xi ayrıca gerçek savaş koşulları altında eğitim yapılması için sürekli çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı, ÇKP'nin ideolojik, siyasi ve örgütsel açıdan silahlı kuvvetler üzerindeki liderliğini sürdürmesi gerektiğini kaydetti.

Xi, parti işleyişinin iyileştirilmesi ve parti disiplininin uygulanması için ciddi adımlar atılmasını ve silahlı kuvvetlerin gelişimi için yeni bir çığır açmak üzere silahlı kuvvetler arasında eğitim kampanyası yürütülmesi yönünde somut çaba gösterilmesi talimatını verdi.