Xi Jinping: Medeniyetler arası etkileşimi artırmalıyız

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, BRICS Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, medeniyetler arası etkileşimi artırmanın önemine vurgu yaptı ve BRICS ülkelerine eğitim ve kültür alanında işbirliği önerilerinde bulundu.

JOHANNESBURG, 23 Ağustos (Xinhua) -- Çarşamba günü Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde 15. BRICS Zirvesi'ne hitap eden Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, insanlık tarihinin tek bir medeniyet ya da sistemle sona ermeyeceğini söyledi.

Xi, "Dünyada çok sayıda medeniyet ve kalkınma yolu mevcut. Zaten dünyanın tam da böyle olması gerekiyor" dedi.

Xi, "Halklar arası etkileşimi artırmalı ve medeniyetler arasında karşılıklı öğrenmeyi teşvik etmeliyiz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı, BRICS ülkelerinin kapsayıcılık ruhunu desteklemesi, barış içinde birlikte yaşama ve medeniyetler arası uyumu savunması ve tüm ülkelerin kendi modernleşme yollarını bağımsız şekilde seçmelerine saygı duyması gerektiğini belirtti.

Xi, "Halklar arası etkileşimi derinleştirmek ve halklarımız arasındaki bağı güçlendirmek üzere BRICS yönetişim semineri, BRICS halklar arası ve kültürel etkileşim forumu ve Kadın İnovasyon Yarışması gibi mekanizmaları iyi değerlendirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Xi, Çin'in BRICS ülkelerine eğitim alanındaki işbirliğini genişletmeyi, BRICS ittifakının mesleki eğitime yönelik rolünü artırmayı, dijital eğitime ilişkin bir işbirliği mekanizması araştırıp kurmayı ve eğitim konusunda çok yönlü işbirliği paradigması geliştirmeyi önerdiğini söyledi.

Xi ayrıca BRICS ülkelerine geleneksel kültürler konusunda etkileşimi güçlendirme ve nitelikli geleneksel kültürlerin yenilenmesini teşvik etme çağrısında bulundu.