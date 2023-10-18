Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kuşak ve Yol işbirliğine yönelik bilimsel ve teknolojik inovasyonu ilerletme sözü verdi. Xi, Çin'in Kuşak ve Yol Bilim, Teknoloji ve İnovasyon İşbirliği Eylem Planı'nı uygulamaya devam edeceğini ve diğer ülkelerle ortak laboratuvar sayısını artıracağını belirtti.

Xi Jinping, Kuşak ve Yol işbirliğinde bilimsel ve teknolojik inovasyonu destekleyecek

BEİJİNG, 18 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğine yönelik ortak arayışı destekleyecek başlıca adımlardan biri olarak bilimsel ve teknolojik inovasyonu ilerletmeye devam edeceklerini söyledi.

Xi, söz konusu açıklamayı Çarşamba günü Beijing'de 3. Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu'nun açılış törenindeki açılış konuşmasında yaptı.

Xi, Çin'in Kuşak ve Yol Bilim, Teknoloji ve İnovasyon İşbirliği Eylem Planı'nı uygulamaya devam edeceğini, ayrıca 1. Kuşak ve Yol Bilim ve Teknoloji Etkileşimi Konferansı'nı düzenleyeceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı, ülkesinin önümüzdeki beş yıl içinde diğer Kuşak ve Yol ortaklarıyla kurulan ortak laboratuvar sayısını 100'e çıkaracağını ve diğer ülkelerden genç bilim insanlarının Çin'de kısa dönemli programlarda çalışmasına destek olacağını belirtti.

Çin'in bu yılki forumda Küresel Yapay Zeka Yönetişimi İnisiyatifi'ni açıklayacağını kaydeden Xi, "Diğer ülkelerle etkileşim ve diyaloğu artırmaya ve dünya çapında sağlam, düzenli ve güvenli yapay zeka gelişimini ortaklaşa teşvik etmeye hazırız" dedi.