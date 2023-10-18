Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kuşak ve Yol işbirliği için kurumsal yapılanmanın güçlendirilmesini önerdiğini açıkladı. Xi, enerji, vergi, finans, yeşil kalkınma, afet azaltma, yolsuzlukla mücadele gibi alanları kapsayan işbirliği platformlarının inşasını güçlendireceklerini belirtti.

Xi Jinping, Kuşak ve Yol işbirliği için kurumsal yapılanmanın güçlendirilmesini önerdi

BEİJİNG, 18 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, uluslararası Kuşak ve Yol işbirliği için kurumsal yapılanmanın güçlendirilmesini önerdi.

Xi, söz konusu açıklamayı Çarşamba günü 3. Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu'nun açılış törenindeki açılış konuşmasında yaptı.

Xi, Çin'in enerji, vergi, finans, yeşil kalkınma, afet azaltma, yolsuzlukla mücadele, düşünce kuruluşları, medya, kültür ve diğer alanları kapsayan çok taraflı işbirliği platformlarının inşasını güçlendirmek üzere Kuşak ve Yol İnisiyatifi ortak ülkeleriyle çalışacağını söyledi.

Xi, Çin'in Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu'nun düzenlemeye devam edeceğini ve forum için bir sekretarya oluşturacağını belirtti.