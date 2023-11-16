Xi Jinping: Karşılıklı Saygı Çin-ABD İlişkilerinde Asli Önem Arz Ediyor

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, San Francisco'da ABD'li iş dünyası liderleriyle bir araya geldiği karşılama yemeğinde, karşılıklı saygının Çin-ABD ilişkilerinde asli önem arz ettiğini belirtti. Xi, ABD'nin tarihi, kültürü ve coğrafi konumuna saygı duyduklarını ifade etti ve her iki ülkenin de kendi seçimleriyle gurur duyduklarını söyledi.

SAN FRANCISCO, 16 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, karşılıklı saygının bireyler için temel bir davranış kuralı olduğu gibi Çin-ABD ilişkilerinde de asli önem arz ettiğini belirtti.

Xi, San Francisco'da Çarşamba günü ABD'li iş dünyası liderleriyle bir araya geldiği karşılama yemeğinde, "ABD tarihi, kültürü ve coğrafi konumu bakımından özgün bir ülke. ve bu faktörler, kendisine özgü kalkınma yolunu ve sosyal sistemini şekillendiriyor. Tüm bunlara tamamen saygı duyuyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı, Çin'e has özelliklere sahip sosyalizm yolunun, bilimsel sosyalizm teorisinin rehberliğinde ortaya çıktığını ve köklerinin 5.000 yılı aşkın kesintisiz geçmişe sahip Çin medeniyeti geleneğine uzandığını ifade etti.

Xi, "Biz de tıpkı sizler gibi kendi seçimimizle gurur duyuyoruz. Yollarımız farklı, ancak her ikisi de halklarımızın tercihi olup insanlığın ortak değerlerinin hayata geçirilmesini sağlıyor. Her ikisine de saygı gösterilmeli" dedi.