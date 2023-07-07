Xi Jinping, Jiangsu eyaletini örnek gösterdi

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Jiangsu eyaletini Çin modernleşmesinin ileriye götürülmesinde başı çekmeye ve örnek olmaya çağırdı. Xi, eyaletin güçlü yanlarından övgüyle bahsederek, reform, inovasyon ve yüksek kaliteli kalkınma konularında örnek rol oynamasını istedi.

NANJİNG, 7 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletini, Çin modernleşmesinin ileriye götürülmesinde başı çekmeye ve örnek olmaya çağırdı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı olan Xi, söz konusu açıklamayı Çarşamba-Cuma günleri arasında Jiangsu'ya düzenlediği denetim ziyareti sırasında yaptı.

Jiangsu'nun sağlam endüstriyel temel, zengin bilimsel ve eğitsel kaynaklar, sağlam iş ortamı ve büyük pazar boyutu gibi güçlü yanlarından övgüyle bahseden Xi, eyalete reform, inovasyon ve yüksek kaliteli kalkınmayı teşvik etme ve aynı zamanda Çin'in yeni bir kalkınma modeli geliştirme çabalarına katkıda bulunma konusunda örnek rol oynamayı sürdürme çağrısında bulundu.

Ziyaret kapsamında Suzhou ve Nanjing kentlerine giden Xi, bir sanayi parkı, işletmeler, bir tarihi ve kültürel blok ile bir bilim laboratuvarı da dahil olmak üzere çeşitli yerlerde incelemelerde bulundu.