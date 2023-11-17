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Xi Jinping, Japonya'yı Çin-Japonya ilişkilerindeki ilkelere bağlı kalmaya çağırdı

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Politika Haberleri

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile yaptığı görüşmede, Çin-Japonya ilişkilerinin siyasi zeminini ilgilendiren ilkesel meselelere dikkat çekerek Japonya'yı sözünü tutmaya ve bu ilkeye bağlı kalmaya çağırdı.

SAN FRANCISCO, 17 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ABD'nin San Francisco kentinde Japonya Başbakanı Fumio Kişida ile bir araya geldi, 16 Kasım 2023. (Fotoğraf: Wang Ye/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Politika

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