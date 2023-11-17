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Xi Jinping, Japonya'yı Çin-Japonya ilişkilerindeki ilkelere bağlı kalmaya çağırdı

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile yaptığı görüşmede, Çin-Japonya ilişkilerinin siyasi zeminini ilgilendiren ilkesel meselelere dikkat çekerek Japonya'yı sözünü tutmaya ve bu ilkeye bağlı kalmaya çağırdı.