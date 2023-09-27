Xi Jinping, DTÖ reformuna katılımı vurguladı

BEİJİNG, 27 Eylül (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) reformuna aktif şekilde katılma ve üst düzey dışa açılımı yönetme kabiliyetini iyileştirme çabalarının altını çizdi.

Xi, Çarşamba günü başkanlık ettiği ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu'nun grup çalışma oturumuna hitaben söz konusu açıklamayı yaptı.

DTÖ'nün çok taraflılığın önemli bir ayağı ve küresel ekonomi yönetişimi için önemli bir platform olduğunu kaydeden Xi, DTÖ'nün gerekli reformlarının uygulanmasının ortak uzlaşı ve genel eğilime uygun olduğunu belirtti.

Xi, bir yandan üst düzey dışa açılımla derin düzeyli reform ve yüksek kaliteli kalkınmayı teşvik ederken, diğer yandan da DTÖ reformlarına ve uluslararası ekonomi ve ticaret kurallarına ilişkin düzenlemelere tam olarak katılma çağrısında bulundu.

Xi, Çin'in 20 yılı aşkın bir süre önce DTÖ'ye katılmasından bu yana dünyanın en fazla mal ticareti yapan ülkesi ve 140'tan fazla ülke ve bölge için önde gelen bir ticaret ortağı haline geldiğini ve dünyanın yıllık ekonomik büyümesine ortalama yüzde 30 civarında katkıda bulunduğunu belirtti.

Çin ile DTÖ arasındaki ilişkide tarihi değişikliklerin meydana geldiğini kaydeden Xi, bir zamanlar uluslararası ekonomi ve ticaret kurallarını pasif şekilde kabullenen ve bunlara aktif şekilde adapte olan Çin'in zaman içinde bu alanda önemli bir katılımcıya dönüştüğünü vurguladı.

Çin'in DTÖ'ye katılma kararının tam anlamıyla doğru olduğunun gerçeklerle kanıtlandığını belirten Xi, katılımın sadece Çin'in kendi kalkınmasını hızlandırmakla kalmadığını, aynı zamanda dünyanın geri kalanına da fayda sağladığını ifade etti.

DTÖ reformuna katılım konusuna değinen Xi, DTÖ'nün merkezinde bulunduğu çok taraflı ticaret sisteminin yetki ve verimliliğinin güçlü şekilde desteklenmesi ve DTÖ anlaşmazlıkların halli mekanizmasının tekrar normal işleyişine döndürülmesinin aktif şekilde teşvik edilmesi çağrısında bulundu.

Xi, genel ekonomik küreselleşme eğilimine bağlı kalınması, serbest ticaret ve hakiki çok taraflılığın savunulması, tek taraflılığa ve korumacılığı karşı çıkılması, ekonomik ve ticari meselelerde ulusal güvenlik konseptinin siyasallaştırılıp silah olarak kullanılmasına ve aşırı genişletilmesine karşı konulması ve açık bir dünya ekonomisi inşa edilmesi gerektiğini vurguladı.

Xi, ülkenin DTÖ reformuna kapsamlı ve derinlemesine katılımında Çin çözümleri geliştirilirken, bir yandan da ortak geleceğe sahip küresel bir topluluk konseptinin desteklenmesi ve Çin'in de aralarında bulunduğu gelişmekte olan ülkelerin meşru çıkarlarının kararlılıkla korunması gerekliliğinin altını çizdi.