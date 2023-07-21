Xi Jinping, ÇKP'nin silahlı kuvvetler üzerindeki liderliğini arttırmak için yeni bir çığır açtı

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Halk Kurtuluş Ordusu'nun yüzüncü yıl hedefine ulaşması için ÇKP'nin silahlı kuvvetler üzerindeki liderliğini arttırma konusunda yeni bir çığır açıldığını vurguladı. Xi, ordunun disiplin ve yönetimini güçlendirmek için çabaların sürdürülmesini istedi.

BEİJİNG, 21 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Halk Kurtuluş Ordusu'nun yüzüncü yıl hedefine ulaşması için güçlü bir siyasi güvence sağlamak üzere Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) silahlı kuvvetler üzerindeki liderliğini arttırma konusunda yeni bir çığır açıldığını vurguladı.

Aynı zamanda ÇKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı olan Xi'nin söz konusu açıklaması, silahlı kuvvetlerin düzenlediği bir toplantıya gönderdiği talimatta yer alıyor.

Talimatında, ÇKP'nin 18. Ulusal Kongresi'nden bu yana partinin inşasında elde edilen tarihi başarıların ve önemli deneyimlerin ciddiyetle gözden geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Xi, ayrıca partinin kendi kendini tam ve titiz şekilde yönetmesinin ve ordunun her açıdan sıkı bir disiplinle yönetilmesinin ilerletilmesine yönelik çabaların sürdürülmesini istedi.

Xi ayrıca, ÇKP'nin ordu üzerindeki mutlak liderliğini sürdürmek ve daha güçlü bir savaş hazırlığı sağlamak gibi konularda, parti örgütlerinin her düzeyde karşılaştığı önemli sorunların ele alınmasına yönelik çabaların yoğunlaştırılmasının önemini vurguladı.

Perşembe ve Cuma günleri Beijing'de yapılan toplantıda Xi'nin talimatı değerlendirildi.

ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi ve Merkez Askeri Komisyon Başkan Yardımcısı He Weidong, toplantıda bir konuşma yaptı.

He, nihai sorumluluğun Merkez Askeri Komisyon Başkanı'nın yetki alanında olduğu sistemin tam olarak uygulanmasının, ordunun savaşa hazırlık kabiliyetlerinin artırılmasının, örgütsel sistemin güçlendirilmesinin, yönetimin iyileştirilmesinin, disiplin uygulanmasının ve yolsuzlukla mücadelenin önemini vurguladı.