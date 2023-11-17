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Xi Jinping: Çin ve Japonya'nın Ekonomik Çıkarları Birbirine Bağlıdır

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin ve Japonya'nın ekonomik çıkarlarının yanı sıra sanayi ve tedarik zincirlerinin de iç içe geçtiğini belirterek, 'küçük bahçe, yüksek çit' ve 'bağları koparıp tedarik zincirlerini kesme' yaklaşımlarının kimsenin çıkarına olmayacağını söyledi.