Xi Jinping: Çin ve Japonya'nın Ekonomik Çıkarları Birbirine Bağlıdır
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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin ve Japonya'nın ekonomik çıkarlarının yanı sıra sanayi ve tedarik zincirlerinin de iç içe geçtiğini belirterek, 'küçük bahçe, yüksek çit' ve 'bağları koparıp tedarik zincirlerini kesme' yaklaşımlarının kimsenin çıkarına olmayacağını söyledi.
SAN FRANCISCO, 17 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin ve Japonya'nın ekonomik çıkarlarının yanı sıra sanayi ve tedarik zincirlerinin de iç içe geçtiğini belirterek, "küçük bahçe, yüksek çit" ve "bağları koparıp tedarik zincirlerini kesme" yaklaşımlarının kimsenin çıkarına olmayacağını söyledi.
Xi, söz konusu açıklamayı Perşembe günü ABD'nin San Francisco kentinde Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile görüşmesi sırasında yaptı.
Kaynak: Xinhua / Politika