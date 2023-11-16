Xi Jinping, Çin ve ABD'yi yeni bir vizyon benimsemeye çağırdı

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmede, Çin ve ABD'nin ortaklaşa hareket ederek doğru bir algı geliştirmesi gerektiğini belirtti. Xi, iki ülkenin birbirlerinin ilkelerine ve kırmızı çizgilerine saygı göstermesinin, ayrıca tavır değiştirmekten, kışkırtıcı davranmaktan ve çizgileri aşmaktan kaçınmasının önemli olduğunu söyledi.

SAN FRANCİSCO, 15 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin ve ABD'yi yeni bir vizyon benimsemeye ve ikili ilişkiler için beş temel dayanağı birlikte oluşturmaya çağırdı.

Xi, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Filoli Malikanesi'nde ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmede, Çin ve ABD'nin ortaklaşa hareket ederek doğru bir algı geliştirmesi gerektiğini belirtti.

Çin'in ABD ile istikrarlı, sağlıklı ve sürdürülebilir bir ilişkiye sahip olma konusunda kararlı olduğunu ve Çin'in korunması gereken çıkarları, gözetilmesi gereken ilkeleri ve aşılmaması gereken kırmızı çizgileri bulunduğunu söyleyen Xi, iki ülkenin birbirine saygı duyan ve barış içinde bir arada yaşayan ortaklar olması temennisinde bulundu.

Çin ve ABD'nin anlaşmazlıkları etkili şekilde yönetmesi ve bu anlaşmazlıkların iki ülkeyi birbirinden ayıran bir uçurum olmaması gerektiğini vurgulayan Xi, bunun yerine iki tarafın birbirlerine doğru yürümelerine yardımcı olacak köprüler inşa etmenin yollarını araması gerektiğini ifade etti.

Xi, iki ülkenin birbirlerinin ilkelerine ve kırmızı çizgilerine saygı göstermesinin, ayrıca tavır değiştirmekten, kışkırtıcı davranmaktan ve çizgileri aşmaktan kaçınmasının önemli olduğunu söyledi.

Çin Cumhurbaşkanı, iki ülkenin daha fazla iletişim, diyalog ve istişarede bulunarak beklenmedik olayların yanı sıra farklılıklarını da soğukkanlılıkla ele almaları gerektiğini belirtti.

Çin ve ABD'nin karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini ortaklaşa ilerletmesi gerektiğini söyleyen Xi, iki ülkenin ekonomi, ticaret ve tarım gibi geleneksel alanların yanı sıra iklim değişikliği ve yapay zeka gibi gelişmekte olan alanlar da dahil olmak üzere çok çeşitli alanlarda geniş ortak çıkarlara sahip olduğunu kaydetti.

Xi, mevcut koşullar altında iki ülkenin ortak çıkarlarının azalmayıp aksine arttığını söyledi.

Dış politika, ekonomi, finans, ticaret, tarım ve diğer alanlarda yeniden düzenlenmiş ve yeni mekanizmaların tam olarak kullanılmasının önemini vurgulayan Xi, narkotik suçlar ile mücadele, yargı ve kolluk kuvvetleri, yapay zeka, bilim ve teknoloji gibi alanlarda işbirliği yapılmasının önemli olduğuna dikkat çekti.

Çin ve ABD'yi büyük ülkeler olarak sorumlulukları birlikte üstlenmeye çağıran Xi, insanlığın karşı karşıya olduğu sorunların büyük ülkeler arasında işbirliği yapılmadan çözülemeyeceğini belirtti.

Çin ve ABD'nin örnek olup başı çekmesi gerektiğine değinen Xi, iki ülkenin uluslararası ve bölgesel meselelerde koordinasyon ve işbirliğini artırması ve dünyada kamu yararına olacak daha fazla hizmet sunması gerektiğine işaret etti.

Xi, iki tarafın başlattıkları inisiyatifleri birbirlerine açık tutmaları yahut bu inisiyatifleri dünyanın yararına olacak şekilde koordine edip sinerji için birleştirmeleri gerektiğini söyledi.

Çin ve ABD'yi halklar arası etkileşimi ortaklaşa teşvik etmeye çağıran Xi, ikili ilişkilerin sağlıklı gelişimi için zemini sağlamlaştırmak üzere iki tarafın uçak seferlerini artırması, turizm işbirliğini ilerletmesi, ulus-altı etkileşimi genişletmesi, eğitim ve engellilerle ilgili konularda işbirliğini güçlendirmesi, halklar arası etkileşimi engelleyen olumsuz faktörleri azaltması ve halkları arasında daha fazla etkileşim ve iletişimi teşvik edip desteklemesi gerektiğini söyledi.