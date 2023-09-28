Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin ulusuna, güçlü bir Çin inşa edip ulusal yeniden canlanmayı gerçekleştirmeye yönelik yılmaz çaba doğrultusunda güveni sağlamlaştırma ve birlik içinde çalışma çağrısında bulundu.

Xi Jinping, Çin ulusuna güçlü bir Çin inşa etme çağrısı yaptı

BEİJİNG, 28 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin ulusuna, güçlü bir Çin inşa edip ulusal yeniden canlanmayı gerçekleştirmeye yönelik yılmaz çaba doğrultusunda güveni sağlamlaştırma ve birlik içinde çalışma çağrısında bulundu.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı olan Xi, Perşembe günü başkent Beijing'de Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 74. yıldönümünü kutlamak üzere düzenlenen büyük resepsiyonda, "Gücümüz birliğimizden geliyor ve güven, altından değerlidir" ifadesini kullandı.

Xi, geleceğin parlak olduğunu ve ulusun güçlükleri aşarak ilerlemeyi sürdürmesi gerektiğini söyledi.

Çin Başbakanı Li Qiang'ın başkanlık ettiği resepsiyona Çin'in üst düzey yetkilileri Zhao Leji, Wang Huning, Cai Qi, Ding Xuexiang, Li Xi ve Han Zheng'in yanı sıra yaklaşık 800 Çinli ve yabancı konuk katıldı.