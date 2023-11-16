Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ABD'li iş dünyası liderleriyle bir araya geldiği karşılama yemeğinde yaptığı konuşmada, ülkesinin kimseyle soğuk ya da sıcak savaşa girmeyeceğini belirtti. Xi, Çin'in hegemonya ya da genişleme arayışında olmadığını ve kendi iradesini başkalarına dayatmayacağını vurguladı.

Xi Jinping: Çin Kimseyle Soğuk ya da Sıcak Savaşa Girmeyecek

SAN FRANCİSCO, 15 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ülkesinin kimseyle soğuk ya da sıcak savaşa girmeyeceğini belirtti.

Xi, Çarşamba günü San Francisco kentinde ABD'li iş dünyası liderleriyle bir araya geldiği karşılama yemeğinde yaptığı konuşmada, "Çin kalkınmada hangi aşamaya ulaşırsa ulaşsın, hiçbir zaman hegemonya ya da genişleme arayışında olmayacak ve asla kendi iradesini başkalarına dayatmayacak" dedi.

Cumhurbaşkanı, "Çin, nüfuz alanı yaratma peşinde değil ve kimseyle soğuk ya da sıcak savaşa girmeyecek" diye konuştu.