Xi Jinping: Çin'in kuzeydoğusu için yeni bir sayfa açılmalı

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Heilongjiang eyaletinde düzenlenen toplantıda, ülkenin kuzeydoğusunun tamamen yeniden canlandırılması için yeni bir sayfa açılması gerektiğini vurguladı.

HARBİN, 9 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Heilongjiang eyaletinde düzenlenen önemli bir toplantıda, ülkenin kuzeydoğusunun tamamen yeniden canlandırılması için yeni bir sayfa açılması gerektiğini vurguladı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyonu Başkanı olan Xi, söz konusu açıklamayı, Perşembe günü eyalet merkezi Harbin'de düzenlenen toplantıda yaptı.

Yeni dönemde ülkenin kuzeydoğusunun yeniden canlandırılması için hem desteğin arttırılması hem de öz motivasyonun teşvik edilmesi çağrısında bulunan Xi, yüksek kaliteli ve sürdürülebilir kalkınma yolunun daha fazla cesaret ve somut eylemlerle belirlenmesi gerektiğine işaret etti.