Xi Jinping, Çin halkını ekolojik korumaya teşvik etti

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, tüm halkı berrak suların ve yemyeşil dağların paha biçilmez değerler olduğu bilincini güçlü şekilde teşvik etmeye ve uygulamada rol model olmaya çağırdı. Xi, ekolojik korumanın sürdürülebilir kalkınma için hayati önem taşıdığını vurguladı.

HANGZHOU, 15 Ağustos (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, tüm halkı berrak suların ve yemyeşil dağların paha biçilmez değerler olduğu bilincini güçlü şekilde teşvik etmeye ve uygulamada rol model olmaya çağırdı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyonu Başkanı olan Xi, ülkede ilk kez kutlanan 15 Ağustos Ulusal Ekoloji Günü'nde söz konusu açıklamaları yaptı.

Çin ulusunun sürdürülebilir kalkınması için ekolojik korumanın hayati önem taşıdığını belirten Xi, bu hususun ÇKP'nin misyonu ve amacına ilişkin önemli bir siyasi mesele ve halkın refahını ilgilendiren önemli bir sosyal mesele olduğunu vurguladı.

Xi, her bakımdan modern bir sosyalist ülke inşa etme yolunda çıkılan yeni yolculukta, ekolojik kalkınmanın ilerletilmesi yönünde stratejik kararlılığın sürdürülmesi ve yüksek standartlı korumayla eşzamanlı olarak yüksek kaliteli kalkınmanın teşvik edilmesi için çaba gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı, karbon zirvesine ve karbon nötr olmaya odaklanılarak, enerji tüketiminin miktarı ve yoğunluğu üzerindeki ikili kontrolden, karbon emisyonlarının miktarı ve yoğunluğu üzerindeki ikili kontrole kademeli geçişin kolaylaştırılması gerektiğini belirtti.

Xi, her açıdan Güzel Çin'i inşa etmek üzere, yeşil ve düşük karbonlu üretim yöntemleri ve yaşam tarzlarına geçişi teşvik etmek ve insanlık ile doğa arasında uyum içeren modernleşmenin ilerlemesini hızlandırmak için çaba sarf edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı, birlikte temiz ve güzel bir dünyanın inşasına daha fazla katkıda bulunmak için toplum genelinde somut ve sürekli çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.