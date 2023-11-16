Xi Jinping: Çin-ABD ilişkilerinde halkın rolü vurgulandı

SAN FRANCİSCO, 15 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin-ABD ilişkilerinde halkın rolünü vurguladı.

San Francisco'da Çarşamba günü ABD'li iş dünyası liderleriyle bir araya geldiği karşılama yemeğinde konuşan Xi, "Çin-ABD ilişkilerinin temeli halklarımız tarafından atılmıştır. İkili ilişkilerin kapısı halklarımız tarafından açılmıştır. Çin-ABD ilişkilerinin tarihi halklarımız tarafından yazılmış olup geleceği de yine halklarımız tarafından yaratılacaktır" dedi.

Xi, "Halklar arası etkileşim için daha fazla köprü inşa etmeli ve daha fazla yol açmalıyız. Engeller koymamalı ya da caydırıcı etki yaratmamalıyız" dedi.

Çin-ABD ilişkilerinde kapının bir kez açıldıktan sonra bir daha kapatılamayacağına inandığını belirten Cumhurbaşkanı, Çin-ABD dostluğu konusunda bir kez harekete geçtikten sonra yarı yolda durulmaması gerektiğini ifade etti.