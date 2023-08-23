Xi Jinping, BRICS ülkelerine siyasi ve güvenlik işbirliğini genişletme çağrısı yaptı

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen 15. BRICS Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, BRICS ülkelerine barış ve huzuru desteklemek üzere siyasi ve güvenlik işbirliğini genişletme çağrısı yaptı. Xi, ayrıca yapay zeka alanında işbirliğini artırma ve güvenlik standartlarını geliştirme gerekliliğini vurguladı.

JOHANNESBURG, 23 Ağustos (Xinhua) -- Çarşamba günü Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde 15. BRICS Zirvesi'ne hitap eden Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, BRICS ülkelerine barış ve huzuru desteklemek üzere siyasi ve güvenlik işbirliğini genişletme çağrısı yaptı.

Xi, "Soğuk Savaş zihniyeti dünyamıza korku salmayı sürdürürken, jeopolitik durum da giderek gerginleşmeye devam ediyor" dedi.

BRICS ülkelerinin barışçıl kalkınma doğrultusunda kalması ve BRICS stratejik ortaklığını pekiştirmesi gerektiğini belirten Xi, blok üyelerinin BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı, Ulusal Güvenlik Yüksek Temsilcileri Toplantısı ve benzeri mekanizmaları iyi değerlendirmesi, temel çıkarlarını ilgilendiren konularda birbirlerini desteklemesi ve önde gelen uluslararası ve bölgesel konularda koordinasyonu artırması gerektiğini sözlerine ekledi.

Xi, "Sıcak noktalar konusunda dostane girişimlerde bulunarak siyasi çözüm yönünde çalışmalı ve gerilimi düşürmeliyiz" diye konuştu.

Yapay zekanın hem devasa kalkınma avantajları getiren hem de risk ve meydan okumalar içeren yeni bir kalkınma alanı olduğunu vurgulayan Xi, BRICS ülkelerinin yakın bir tarihte Yapay Zeka Çalışma Grubu'nu kurmaya karar verdiğini hatırlattı.

Xi, "Çalışma grubunun rolünü tam olarak oynamasını, yapay zeka işbirliğini daha da genişletmesini ve bilişim etkileşimleri ile teknolojik işbirliğini artırmasını sağlamalıyız" dedi.

Xi, BRICS üyelerinin ortaklaşa şekilde riskleri savuşturması, evrensel katılıma açık uluslararası bir mekanizma kurulmasını teşvik etmesi ve geniş bir uzlaşıyla yapay zeka yönetişim çerçeveleri ve standartları geliştirerek yapay zeka teknolojilerini sürekli olarak daha güvenli, güvenilir, kontrol edilebilir ve eşitlikçi hale getirmesi gerektiğini söyledi.