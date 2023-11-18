Xi Jinping, APEC Ekonomi Liderleri Toplantısı'nda konuşma yaptı

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, APEC Ekonomi Liderleri Toplantısı'nda bir konuşma gerçekleştirdi ve Asya-Pasifik'te yüksek kaliteli büyümeyi teşvik etmek için birlik ve işbirliğini geliştirmenin önemini vurguladı.

SAN FRANCİSCO, 18 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ABD'nin San Francisco kentinde düzenlenen 30. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Toplantısı'nda, "APEC Kuruluş Misyonuna Sadık Kalmak ve Asya-Pasifik'te Yüksek Kaliteli Büyümeyi Ortaklaşa Teşvik Etmek için Birlik ve İşbirliğini Geliştirmek" başlıklı bir konuşma yaptı, 17 Kasım 2023. (Fotoğraf: Li Xueren/Xinhua)