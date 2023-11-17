Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, APEC CEO Zirvesi'nde yaptığı konuşmada Asya-Pasifik bölgesinin kalkınma ve ekonomik büyüme için bir güç merkezi haline geldiğini belirtti.

Xi Jinping, APEC CEO Zirvesi'nde Asya-Pasifik için yeni bir sayfa açmak üzere amaç birliği yapılması gerektiğini vurguladı

SAN FRANCİSCO, 17 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Perşembe günü Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) CEO Zirvesi'nde, "Asya-Pasifik için yeni bir sayfa açmak üzere amaç birliği yaparak zorlukları göğüslemek" başlıklı bir konuşma yaptı.

Xi konuşmasında, Asya-Pasifik liderlerinin otuz yıl önce barış ve kalkınma hedefiyle APEC Ekonomi Liderleri Toplantısı'nın ilkini düzenleyerek, hızlı büyüme yolculuğunu başlatmak üzere bölgenin kalkınıp ekonomik anlamda küreselleşmesini sağlayarak, bölgeyi küresel ekonomik büyüme için bir güç merkezi ve küresel kalkınma için istikrar dayanağı haline getirdiklerini belirtti.

Son otuz yılda tek tiplikten uzak uyum, dayanışma ve karşılıklı yardımlaşma içeren ortaklık ruhundan faydalanarak açık bölgecilik, dışa açılım ve kapsayıcılık ilkelerine bağlı kaldıklarını, birbirlerinin güçlü yönlerinden ders çıkardıklarını, ihtiyaçlarını paylaştıklarını, kalkınmaya odaklandıklarını ve gönüllülük, uzlaşı oluşturma ve aşamalı ilerleme ilkelerine dayanan APEC Yaklaşımı'nı ortaklaşa geliştirdiklerini söyleyen Xi, Asya-Pasifik işbirliğinin bu olağanüstü yolculuğundan öğrenilebilecek çok şey olduğunu ifade etti.

Dünyanın yeni bir çalkantı ve değişim dönemine girdiğini kaydeden Xi, Asya-Pasifik işbirliğinin 30 yılda nereye evrileceğine ilişkin yeni soru göz önüne alındığında, APEC'in kuruluş misyonuna bağlı kalınması, tarihin bahşettiği misyonun asla unutulmaması ve Asya-Pasifik işbirliğini yeniden başlatmak için harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı.

BM Antlaşması'nın amaç ve ilkelerinin ortaklaşa korunarak çatışma ve ittifak yerine diyalog ve ortaklık aracılığıyla Asya-Pasifik bölgesinin refah ve istikrarının sürdürülmesi gerektiğini vurgulayan Xi, bölgenin jeopolitik rekabet platformu olamayacağını ve olmaması gerektiğini, hele de yeni bir Soğuk Savaş ya da kamp çatışmasına asla sürüklenmemesi gerektiğini belirtti.

Xi, açık bölgeciliğe bağlılığın sürdürülmesi ve Asya-Pasifik Serbest Ticaret Bölgesi'nin inşasının kararlılıkla ilerletilmesi, ekonomilerin birbirine daha bağlı hale getirilmesi ve kazan-kazan işbirliği içeren açık bir Asya-Pasifik ekonomisinin inşa edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı, dijital, akıllı ve yeşil kalkınmaya geçişi teşvik etmek, inovasyonları ve bilimsel ve teknolojik ilerlemelerin piyasa uygulamalarını ortaklaşa geliştirmek, ayrıca dijital ve fiziksel ekonomilerin tam entegrasyonunu teşvik etmek üzere zamanın trendine uygun hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

Xi, "Bilim ve teknolojinin gelişmesi için açık, adil ve ayrımcı olmayan bir ortam oluşturmak üzere bilim ve teknolojinin küresel yönetişimini ortaklaşa iyileştirmeliyiz" dedi.

Çin ekonomisinin bu yıl istikrarlı şekilde toparlanıp iyiye gittiğini belirten Xi, ülkenin küresel büyümenin en güçlü dinamosu olmaya devam ettiğini belirtti.

Çin'in sistemik açıdan sosyalist bir piyasa ekonomisi, talep açısından süper büyüklükte bir pazar, tedarik açısından tam teşekküllü bir sanayi sistemi ve insan kaynakları açısından zengin, yüksek kalibreli işgücü ve girişimciler gibi çeşitli güçlü yönlere sahip olduğunu belirten Xi, Çin'in ekonomik kalkınmasının kendi kendini üreten ve dirençli özellikleriyle birçok potansiyel barındırdığını söyledi.

Çin ekonomisinin günümüzde genel olarak umut verici olduğunu ve uzun vadede böyle kalacağını belirten Xi, Çin'in uzun vadeli ve istikrarlı büyüme konusunda kendine güvendiğini ve büyük kabiliyete sahip olduğunu, ayrıca kendi kalkınması sayesinde dünyaya yeni büyüme ivmeleri ve fırsatları sunmaya devam edeceğini kaydetti.

Xi, Çin'in kalkınma sürecini dışa açık şekilde sürdürmeye kararlı olduğunu, yüksek standartlı dışa açılımı tereddütsüz şekilde ilerleteceğini ve pazar erişimini daha da genişleteceğini söyledi.

Çin'in piyasa odaklı, hukuka dayalı ve dünya standartlarında bir iş ortamını teşvik etme azminin değişmeyeceğini vurgulayan Xi, yabancı yatırımcılara eşit ve kaliteli hizmet sunma politikasının da sabit kalacağını belirtti.

Çin modernizasyonunun değişmez hedefinin 1.4 milyardan fazla Çinlinin tamamına daha iyi bir yaşam sunmak olduğunu söyleyen Xi, bunun dünya için daha geniş bir pazar ve benzeri görülmemiş işbirliği fırsatları anlamına geldiğini ifade etti. Xi, bunun aynı zamanda küresel modernleşme çabalarına güçlü bir ivme kazandıracağını belirtti.

Xi, Çin'in yüksek kaliteli kalkınmasının getirdiği büyük fırsatlardan faydalanmak için küresel iş dünyasının Çin modernleşmesi sürecine aktif olarak katılması temennisinde bulundu.