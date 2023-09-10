Xi Jinping, 2023 Pujiang İnovasyon Forumu'na kutlama mesajı gönderdi

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, dünyadaki değişimlerin yeni bir bilimsel ve teknolojik devrim ve endüstriyel dönüşüm sürecini hızlandırdığını belirterek, bilimsel ve teknolojik inovasyonun önemini vurguladı.

BEİJİNG, 10 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Pazar günü Shanghai'da başlayan 2023 Pujiang İnovasyon Forumu'na kutlama mesajı gönderdi.

Xi mesajında, dünyadaki eşi benzeri görülmemiş değişimlerin evrim süreçlerini hızlandırması sonucu yeni bir bilimsel ve teknolojik devrim ve endüstriyel dönüşüm sürecinin ivme kazandığını belirtti.

Xi, bilimsel ve teknolojik inovasyonun, insanlığın risk ve zorluklarla ortaklaşa mücadele etmesi, ayrıca barış ve kalkınmayı desteklemesi için önemli bir güç olduğunu bildirdi.