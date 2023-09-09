Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 10. Çin-Orta Asya İşbirliği Forumu'na kutlama mesajı gönderdi. Xi, forumun Çin ve Orta Asya ülkeleri arasındaki işbirliğini geliştirdiğini ve yeni bir döneme girdiğini vurguladı.

BEİJİNG, 9 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Cumartesi günü ülkenin güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Xiamen kentinde başlayan 10. Çin- Orta Asya İşbirliği Forumu'na kutlama mesajı gönderdi.

Mesajında, kuruluşundan bu yana forumun büyüklüğünün ve etkisinin giderek genişlediğini kaydeden Xi, ortak işbirliği ve kalkınma arayışında olan Çin ve Orta Asya ülkelerinin forum aracılığıyla karşılıklı anlayış ve geleneksel dostluğu büyük ölçüde geliştirerek iyi komşuluk ve ortak ilerleme alanlarında yeni sayfa açtıklarını ifade etti.

Bu yılın Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin önerilmesinin 10. yıldönümü olduğunu ve Mayıs ayındaki Çin-Orta Asya Zirvesi'nin başarıyla geçtiğini hatırlatan Xi, Çin ve Orta Asya ülkelerinin Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin ortaklaşa teşvik edilmesine öncülük ettiklerini ve ilişkilerinin yeni bir döneme girdiğini vurguladı.

Xi, Çin-Orta Asya işbirliğinin başaracağı çok şey olduğunu ve yeni koşullarda çok daha fazlasını başaracağını belirtti.

Cumhurbaşkanı, tüm tarafların, karşılıklı öğrenmeyi artırmak, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin ortaklaşa geliştirilmesinde işbirliğini derinleştirmek ve Çin ile Orta Asya ülkeleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde daha verimli sonuçlar elde etmek için forumu fırsat olarak değerlendirmesi temennisinde bulundu.

10. Çin-Orta Asya İşbirliği Forumu, Shanghai İşbirliği Örgütü İyi Komşuluk, Dostluk ve İşbirliği Komisyonu ile Fujian eyalet hükümeti tarafından dostane ilişkilerin ilerletilmesi ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliğinin derinleştirilmesi temasıyla düzenlendi.