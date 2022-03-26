Xi, İngiltere Başbakanı ile Telefonda Görüştü

BEİJİNG, 25 Mart (Xinhua) — Bu yılın, Çin ile İngiltere arasında büyükelçilik düzeyindeki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50'nci yıldönümü olduğunu hatırlatan Xi, ikili ilişkilerin son yarım yüzyıldır bazı iniş çıkışlara rağmen genel olarak sürekli gelişme gösterdiğini belirtti. Xi, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 300 milyon ABD dolarından 100 milyar dolara, iki yönlü yatırım stokunun ise sıfırdan 50 milyar dolara yükseldiğine işaret etti.

İkili ticaretin geçen yıl yeni bir zirveye ulaştığını ve Çin'in İngiltere'deki yatırımlarının üç kattan fazla arttığını belirten Xi, İngiltere tarafından finanse edilen işletmelerin Çin'in reform ve dışa açılım politikalarına aktif olarak katıldığını ve Londra'nın dünyanın en büyük offshore RMB ticaret merkezi haline geldiğini belirtti.

Xi, iki ülkenin küresel kalkınma ve iklim değişikliği gibi alanlarda koordinasyon ve işbirliği yaptıklarını, ayrıca insanlığın ortak sorunlarıyla mücadeleye olumlu katkılarda bulunduklarını ifade etti.

Çin ve İngiltere'nin farklı iç koşullara ve kalkınma yollarına sahip olduğuna dikkat çeken Xi, iki tarafın stratejik ve uzun vadeli bir perspektifi göz önünde bulundurmaları, birbirlerine saygı göstermeleri, açıklık ve kapsayıcılığa dayalı diyalog ve iletişimi desteklemeleri ve her iki tarafa da yararlı işbirliklerini genişletmeleri gerektiğini belirtti.

Çin'in, İngiltere ile samimi, açık ve kapsayıcı şekilde diyalog ve işbirliği yürütmeye istekli olduğunu vurgulayan Xi, İngiliz tarafının Çin ve Çin-İngiltere ilişkilerine tarafsız bakabilmesi ve ikili ilişkilerin sürekli gelişimini teşvik etmek için Çin ile birlikte çalışmasını umduğunu belirtti.

Johnson ise telefon görüşmesinde İngiltere ile Çin ilişkilerinin büyük önem taşıdığını söyledi. İngiltere ve Çin arasındaki ticaretin hızla büyüdüğünü, İngiltere'deki Çinli öğrencilerin sayısının diğer Avrupa ülkelerinkinden daha fazla olduğunu belirten Johnson, İngiltere'nin bu durumdan çok gurur duyduğunu ifade etti. Johnson, BM Güvenlik Konseyi'nin iki daimi üyesi olarak İngiltere ve Çin'in pek çok konuda ortak çıkarları olduğunu ve pek çok konuda birlikte çalışabileceklerini belirtti.

Başbakan Johnson aynı zamanda, ülkesinin Çin'le samimi diyaloglar kurmayı, ikili ilişkileri ve işbirliğini güçlendirmeyi, karşılıklı ekonomik ve ticari işbirliğini genişletmeyi, ayrıca iklim değişikliği ve biyoçeşitlilik gibi küresel meseleler ile bölgesel sıcak gelişmelerin yaşandığı yerlerde iletişimi ve koordinasyonu derinleştirmeyi istediğini dile getirdi.

Xinhua / Politika