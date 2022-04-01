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Xi, AB Temsilcileri ile Görüştü

Xinhua - Politika
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Xi, AB Temsilcileri ile Görüştü

BEİJİNG, 1 Nisan (Xinhua) — Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Çin'in başkenti Beijing'de video bağlantısı aracılığıyla görüştü, 1 Nisan 2022. (Fotoğraf: Yin Bogu/Xinhua)

BEİJİNG, 1 Nisan (Xinhua) — Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Çin'in başkenti Beijing'de video bağlantısı aracılığıyla görüştü, 1 Nisan 2022. (Fotoğraf: Yin Bogu/Xinhua)

Xinhua / Politika

Politika, Dünya, Haberler

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