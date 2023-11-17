Washington Polisine Filistin Yanlısı Müslümanları Tehdit Eden Kişi İçin İşlem Başlatma Çağrısı

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), Washington polisine, başkentteki bir metroda seyahat eden Filistin yanlısı Müslümanları 'ölümle' tehdit eden kişiyi tespit edip işlem başlatma çağrısında bulundu.

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), Washington polisine, başkentteki bir metroda seyahat eden Filistin yanlısı Müslümanları "ölümle" tehdit eden kişiyi tespit edip işlem başlatma çağrısında bulundu.

CAIR tarafından yapılan yazılı açıklamada, 18 Ekim'de Filistin'e destek gösterisine giden bir kadın ve arkadaşlarının metroda kimliği belirsiz bir kişi tarafından "ölümle" tehdit edilmesinin kabul edilemez olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Olaydan nerdeyse bir ay sonra, Metro Transit Polis Departmanı şahsı tespit edip gözaltına almadı. İlgili kolluk kuvvetlerini, Müslüman bir kadın ve Filistin'e ait sembolleri taşıyan, kıyafet giyen kişilere karşı radikal, nefret dolu tehditlerde bulunduğu iddia edilen kişiyi hızlıca tespit etmeye ve gözaltına almaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bir kadını ölümle tehdit edip silah göstermenin nefret suçunun en açık tanımı olduğu vurgulanan açıklamada, "Şahsın telefon ve güvenlik kameraları tarafından kayda alınmasına karşın nerdeyse bir aydır gözaltına alınmaması ve hatta yakalanmaması kabul edilemez. Başka bir inançtan birinin hedef alınması halinde konunun nasıl ciddiyetle ele alınabileceğini hepimiz biliyoruz. Nefret suçu mağduru Müslümanlar ve Filistinliler de herkes gibi önemlidir." denildi.

Bir kadına ve arkadaşlarına metroda silah gösterdiği ve ölümle tehdit ettiği belirtilen kişinin kayda alındığı videoda ise "Siz iğrençsiniz ve nasıl ölmek istersiniz? Kafanızın nasıl koparılmasını istersiniz?" ifadelerini kullandığı görülüyor.