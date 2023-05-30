Washington-Ankara İlişkileri Seçim Sonrası Ne Bekliyor?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferi sonrası ABD-Türkiye ilişkileri nasıl şekillenecek? ABD karşıtı kampanyanın etkisi ne olacak? Hangi konular öne çıkacak?
Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferi Başkan Biden ve Dışişleri Bakanı Blinken tarafından kutlandı. Erdoğan'ın seçim kampanyası sırasında yer verdiği ABD karşıtı kampanya Wahsington'da nasıl görüldü? ABD – Türkiye ilişkilerinde seçim sonrasında hangi konular yerini koruyacak?
Sizce Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi?— Haberler.com (@Haberler) May 28, 2023
Kaynak: DailyMotion.com / Politika