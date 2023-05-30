Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş

Washington-Ankara İlişkileri Seçim Sonrası Ne Bekliyor?

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferi sonrası ABD-Türkiye ilişkileri nasıl şekillenecek? ABD karşıtı kampanyanın etkisi ne olacak? Hangi konular öne çıkacak?

Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferi Başkan Biden ve Dışişleri Bakanı Blinken tarafından kutlandı. Erdoğan'ın seçim kampanyası sırasında yer verdiği ABD karşıtı kampanya Wahsington'da nasıl görüldü? ABD – Türkiye ilişkilerinde seçim sonrasında hangi konular yerini koruyacak?

Kaynak: DailyMotion.com / Politika

Amerika Birleşik Devletleri Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title