Sırbistan'dan AB liderlerine: "Batı Balkan ülkelerini hep birlikte AB'ye alın"

Güncelleme:
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Belgrad'da düzenlenen Beltalks Ekonomi Görüşmeleri'nde Batı Balkanlar'ın Avrupa Birliği'ne (AB) bir bütün olarak katılımının en iyi çözüm olduğunu belirtti. Vucic, AB'nin bu bölgeyi birlikte kabul etmesi gerektiğini vurguladı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Belgrad'da düzenlenen Beltalks Ekonomi Görüşmeleri'nde yaptığı açıklamada, "Batı Balkanlar'ın bir bütün olarak Avrupa Birliği'ne (AB) girişi, açık ara en iyi fikirdir. Eğer jeopolitik açıdan bakarsanız, AB'nin yapabileceği tek şey, bizi hep birlikte kabul etmektir" dedi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, başkent Belgrad'da dün Globesec tarafından tertiplenen Beltalks Ekonomi Görüşmeleri'ne konuk oldu. Sırp lider Vucic, bölge ülkelerinin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik süreçlerine ilişkin bir teklif ortaya attı. Vucici, "Batı Balkanlar'ın bir bütün olarak AB'ye girişi, açık ara en iyi fikirdir. Eğer iki ya da üç ülkeyi alırsanız, diğer ülkelere ne olacak? Bu durumla nasıl başa çıkacağız? Elimizdeki problemleri nasıl çözeceğiz" dedi.

Sırp lider, "Eğer jeopolitik açıdan bakarsanız, AB'nin yapabileceği tek şey, bizi hep birlikte kabul etmektir. Bu şekilde aramızda sınırlar olmayacak, Sırplar daha iyi hissedecek, Arnavutlar daha iyi hissedecek, Boşnaklar daha iyi hissedecek, Hırvatların ise umarım bu durumdan şikayeti olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Vucic, bugün Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile "büyük ve önemli bir toplantısı" olduğunu duyururken, bu teklifi görüşmede açık bir şekilde ifade edeceğini söyledi.

"Biz 2028'den itibaren sizi AB'de bekliyor olacağız"

Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, Vucic'in açıklamalarına sosyal medya üzerinden cevap verdi. Vucic'in açıklamalarını konu alan bir haberi paylaşarak yorumlayan Spajic, "AB'nin Batı Balkanlar'ın tamamı i,çin nihai destinasyon olması gerektiğinde hemfikirim. Lakin biz 2028'den itibaren sizi AB'de bekliyor olacağız. Aday statüsünde olan çevremizdeki ülkelerin ise gerçekten acele davranıp süreci hızlandırmalarını gönülden destekliyoruz" diye yazdı.

Üyeliğe en yakın ülkeler Karadağ ve Arnavutluk

Batı Balkanlar'da Karadağ ve Arnavutluk, AB'ye üyelik müzakere sürecinde en ileride bulunan ülkeler olarak öne çıkıyor. Müzakereleri en erken tamamlaması beklenen Karadağ'ın 2028'de, bu yıl 17 Kasım'da AB ile son müzakere kümesini de açan Arnavutluk'un ise 2030'da tam üyeliğe hazır olacağı öngörülüyor. Bu iki ülkenin AB'nin bir sonraki genişleme dalgasıyla birliğe katılmaları bekleniyor. - BELGRAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
