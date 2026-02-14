AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: "Karşılıklı savunma anlaşması hayata geçirilmeli"

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Münih Güvenlik Konferansında AB'nin kurucu ilkesi olan karşılıklı savunmayı hayata geçirmeleri gerektiğini ifade etti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Almanya'da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, AB'ye yönelik dış tehditlere dikkat çekti. Avrupa'nın karşı karşıya olduğu zorlukların savunma, enerji, ticaret, ham maddeler ve dijital teknolojilerde bağımsızlığını zorunlu hale getirdiğini ifade eden von der Leyen, Avrupa'nın kendi güvenliği ve refahı için daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurguladı. Leyen Avrupa'nın savunma ve güvenlik politikalarında son dönemde attığı adımları hatırlatarak AB'nin kurucu anlaşmasındaki üye devletlerden birinin saldırıya uğraması halinde diğer üyelerin destek vermesine dönük sorumluluğa atıf yaptı. AB'yi ABD'den bağımsız hale getirmek için Avrupa karşılıklı yardımlaşma maddesinin yeniden canlandırılması gerektiğini vurgulayan Von der Leyen, "Avrupa'nın karşılıklı savunma maddesini hayata geçirme zamanının geldiği kanaatindeyim. Karşılıklı savunma AB içinde bir isteğe bağlı değil, antlaşmasının 42'nci maddesinin 7'nci paragrafında yer alan bir yükümlülüktür. Saldırı durumunda birbirimizin yanında durma konusunda bir taahhüdümüz var. Basitçe söylemem gerekirse 'Birimiz hepimiz için, hepimiz birimiz için' Avrupa'nın anlamıdır. Bence bu maddeye yeniden hayat vermenin zamanı geldi" dedi.

"Avrupa'nın kendisini savunabilmesi şart"

Von der Leyen, yeni Avrupa Güvenlik Stratejisi'nin hazırlanmasının gerekliliğine dikkat çekerek, "Tüm siyasi araçlarımızı, ticaret, finans, kritik altyapılar, teknoloji platformları ve bilgi politikalarını yeniden ele almamız gerekiyor. Avrupa'nın her zaman kendi topraklarını, ekonomisini, demokrasisini ve yaşam biçimini savunabilmesini sağlamak şart, çünkü bağımsızlık gerçek anlamda budur" dedi.

AB Antlaşması'nın 42. maddesinin 7. fıkrası, Trump'ın Grönland planı sonrası gündeme geldi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland konusundaki planlarının transatlantik ilişkileri zora sokmasının ardından Avrupa Birliği, üye devletlerin bir çatışma durumunda Danimarka'nın talebi üzerine yardım sağlamakla yükümlü olacağını belirtmişti. Karşılıklı savunma maddesine ilişkin ilgili düzenlemede, "Bir üye devletin topraklarına silahlı bir saldırı olması durumunda, diğer üye devletler, ellerinden gelen tüm yardım ve desteği sağlamakla yükümlüdür" ifadeleri yer alıyor.

Normal şartlarda Danimarka'nın, özerk bir parçası olan Grönland'ın bir saldırıya maruz kalması halinde NATO'nun 5. maddesinin devreye girmesi için çağrıda bulunması gerekiyor. Ancak Grönland planını gündeme getiren ABD'nin de NATO üyesi olması, ittifakı krize sürükleyebileceği endişesi AB'nin en son 2015'te Fransa'nın başkenti Paris'teki terör saldırısı sonrası devreye giren 42. maddesini yeniden gündeme getirmişti. - MÜNİH