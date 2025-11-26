Viktor Orban Moskova'yı Ziyaret Edecek

Macaristan basını Başbakan Viktor Orban'ın 28 Kasım'da Moskova'yı ziyaret edeceğini duyurdu.

Macaristan Başbakan Viktor Orban'ın Moskova'yı ziyaret edebileceği açıklandı. Macaristan basını, Orban'ın 28 Kasım'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Moskova'ya gideceğini yazdı. Budapeşte yönetiminden henüz resmi açıklama yapılmadı.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, daha önce yaptığı açıklamada Putin ile Orban arasında muhtemel bir temasın resmi olarak açıklanacağını ifade etmişti. - BUDAPEŞTE