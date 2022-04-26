Son dakika haber | Kazakistan Büyükelçisi Sapiyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu - Haberler

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Son dakika haber | Kazakistan Büyükelçisi Sapiyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haberler: Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Kazakistan Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Sapiyev'in eşi, çocukları ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

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