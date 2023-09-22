Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh, uluslararası işbirliği için güven, samimiyet ve dayanışmanın önemini vurguladı

Başbakan Pham Minh Chinh, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada uluslararası işbirliğinin temel faktörlerini açıkladı ve dünyadaki krizlere çözüm önerileri sundu. Ayrıca, Güney Çin Denizi'ndeki anlaşmazlığa ilişkin tutumlarını da paylaştı.

Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh, uluslararası işbirliği konusunda en önemli üç faktörün "güven, samimiyet ve dayanışma" olduğunu belirtti.

Başbakan Pham Minh Chinh, New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'ndaki konuşmasında "Uluslararası işbirliğinin en önemli ve belirleyici 3 faktöründen bahsetmemek eksiklik olur. Bunlar, güven, samimiyet ve dayanışma." dedi.

Bu 3 faktörün altını çizmek istediğini dile getiren Pham Minh Chinh, bu faktörler ile dünyada barışın "teşvik edilebileceğini" ve zorlukların üstesinden gelinebileceğini söyledi.

Pham Minh Chinh ayrıca son zamanlarda silahlanma yarışının ve kitle imha silahlarının oluşturduğu risklerin öne çıktığını da kaydetti.

Dünyada öne çıkan krizlerden bahseden Başbakan Pham Minh Chinh, liderlerin, bu krizleri ele almak üzere "samimiyetin inşası, uluslararası dayanışma ve işbirliğinin oluşturulması, insanları merkezine alan politikaların teşvik edilmesi" gibi çözüm maddeleri sundu.

Pham Minh Chinh ayrıca, "Vietnam, Küba dahil diğer ülkelerle dayanışmayı onaylıyor ve ABD'nin Küba'ya ambargosunu kaldırması çağrısında bulunuyor." ifadesini kullandı.

Güney Çin Denizi'ndeki anlaşmazlığa da değinen Başbakan Pham Minh Chinh, uluslararası hukuk ve 1982 BM Deniz Hukuku Sözleşmesi (UNCLOS) uyarınca komşu ülkelerle çalışmaya istekli olduklarını bildirdi.