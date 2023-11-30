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Veysel Tiryaki Tarım ve Orman Bakan Yardımcılığından istifa etti

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Eski Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Tarım ve Orman Bakan Yardımcılığı görevinden istifa ettiğini açıkladı. Tiryaki, yeni bir yola çıktıklarını ve kentlerine yeni eserler kazandırmak için çalışacaklarını belirtti.

Eski Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Tarım ve Orman Bakan Yardımcılığı görevinden "Cebimizde 'altın' tecrübeler, yüreğimizde hizmet sevdasıyla kentimize yeni eserler kazandırmak, hemşehrilerimizin gönlüne dokunmak için yeni bir yola çıkıyoruz" diyerek istifa etti.

Veysel Tiryaki, sosyal medya hesabından Tarım ve Orman Bakan Yardımcılığı görevinden istifa ettiğini açıkladı. Açıklamasında, "Cebimizde 'altın' tecrübeler, yüreğimizde hizmet sevdasıyla kentimize yeni eserler kazandırmak, hemşehrilerimizin gönlüne dokunmak için yeni bir yola çıkıyoruz" ifadelerini kullanan Tiryaki, Bakan Yardımcılığı görevinden bu nedenle ayrıldığını belirtti. Tiryaki, başta Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı olmak üzere beraber çalıştığı mesai arkadaşlarına teşekkür ederek, "Niyet hayır, akıbet hayır olur inşallah. Rabbim mahcup etmesin" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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