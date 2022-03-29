"Vergi ve ekonomi paketi", TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, "vergi ve ekonomi paketi"ne ilişkin kanun teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Milletvekilleri, Hazine'ye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmelerde söz aldı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, kanun teklifinin, Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu'na "İtibarın Korunması" başlıklı maddenin eklenmesini içeren hükmünü eleştirdi.

Bu düzenlemenin, protesto hakkına halel getireceğini savunan Paylan, "Düzenleme yapmamanız yüzünden 'Evim' mağdurları ortaya çıktı. Bu mağdurlar, 'Bu şirket beni soydu' derse 'Ben ona ceza vereceğim.' diyorsunuz. Niye? 'Servet sahibine zarar veriyor.' diye. Hırsıza 'hırsız', soyguncuya 'soyguncu' diyeceğiz. Bu kadar açık. Böyle bir şey kabul edilemez. Bu madde geri çekilmeli." dedi.

İYİ Parti Erzurum Milletvekili Muhammet Naci Cinisli, Kurumlar Vergisi üzerinde sürekli oynamanın devlete yakışmadığını söyleyerek, "Hangi sektör daha çok para kazanıyor diyerek oraya el atmak Orta Asya devlet modeli. Bu konuda istikrar sağlanması gerekiyor." diye konuştu.

"Muhtar ödenekleri net asgari ücret düzeyine yükseltilecek"

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, MHP olarak vatandaşların bazı konularda yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesini de öngören kanun teklifini desteklediklerini belirtti.

Vergi kaçakçılığı suçlarında cezanın artırılacağını, etkin pişmanlık uygulaması getirileceğini dile getiren Kalaycı, kovuşturma sürecinin etkinleştirileceğini kaydetti. Kalaycı, teklifle muhtar ödeneklerinin net asgari ücret düzeyine yükseltileceğini ifade etti.

"Evim" mağdurlarının mağduriyetinin giderilmesine yönelik düzenleme yapılacağını belirten Kalaycı, "Kamuya bir yük gelmeyecek, uygulamada da buna hassasiyet gösterilmesi gerekiyor." dedi.

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, düzenleme ile vergi kaçakçılığı suçlarında etkin pişmanlık uygulaması getirilmesinin önemini dile getirdi.

Türkiye'de yaklaşık 2 milyon 200 bin gerçek usulde vergilenen Gelir Vergisi, 1 milyon da Kurumlar Vergisi mükellefi bulunduğunu aktaran Öztürk, şöyle konuştu:

"3 milyon 200 bin vergi mükellefinin içinde asliye ve vergi mahkemelerinde 420 bin civarında dava dosyası var. Davanın konusu ise sahte belge düzenleme ve kullanma. Sanık sayısı ise neredeyse 1,5 milyon. Vergi Usul Kanunu'nun, 'Kaçakçılık Suçları ve Cezaları' başlıklı 359'uncu maddesinde önemli değişiklikler getiriliyor. Hapis cezası üst sınırı artırılıyor. Suçlar bakımından soruşturma ve kovuşturma aşamasında etkin pişmanlık düzenlemesi getiriliyor. Bu, çok önemli bir düzenleme."

"Böyle güzellik olmaz"

CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, Boğaziçi Üniversitesine 120 kadro ihdas edileceğini dile getirerek, "Boğaziçi Üniversitesinde kadro eksiği mi var? Bunun çok iyi açıklanması gerekiyor. Mücadeleler sonucunda şu ana kadar ele geçirilemeyen bir yerin içeriden ele geçirilmek istenmesi gibi görünüyor." dedi.

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener ise "Cehenneme giden yollar iyi niyet taşlarıyla döşenir. İyi niyet gözlüğüyle baktığımızda güzel maddeler var ama genel hukuk düzeninin nasıl olması gerektiğiyle ilgili bir perspektiften baktığımızda, bu maddelerin hepsi Türkiye'deki hukuk düzenini bozan, berbat eden niteliklere sahip." ifadelerini kullandı.

Hukukun "yazboz tahtasına" çevrildiğini, sürekli problem üreten bir iktidar yapısı olduğunu ileri süren Şener, "İktidar, ürettiği problemleri çözmek için buraya palyatif maddeler getiriyor sonra da 'Bak, bunlar ne güzel' diyor. Böyle güzellik olmaz." diye konuştu.

"47 bin 'Evim' mağduru var"

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, milletvekillerinin eleştirilerine yanıt verdi.

Teklifle Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu'na "İtibarın Korunması" başlıklı maddenin eklenmesine yönelik düzenleme konusunda değişiklik önergesi vereceklerini bildiren Tüfenkci, "İsimleri belirtilmese dahi şirketlerin güvenilirliği konusunda kamuoyunda tereddüde yol açacak veya şirketlere duyulan güveni sarsacak veya şirketlerin mali bünyelerinin olumsuz etkilenmesine neden olabilecek nitelikte asılsız haberler yukarıda belirtilen araçlarla yayılamaz." hükmünün tekliften çıkarılacağını belirtti.

Kamuoyunda "Evim" mağdurları olarak bilinen tasarruf finansman şirketi mağdurlarına yönelik düzenlemenin detaylarını anlatan Tüfenkci, bu kapsamda toplam 47 bin mağdurun bulunduğunu ifade etti.

"Mutabakat sağlandığı anda bir ay içinde yeni sözleşme yapmıyorlarsa paraları ödensin." hükmü koyduklarını anlatan Tüfenkci, "Kabul etmiyorlarsa haklarına herhangi bir halel getirmiyoruz, dava haklarının önünü kapatmıyoruz. 'Ben bu sisteme girmeyeceğim, bu sistemden nefret ettim.' derse yeni bir sözleşme yapmayacak, TMSF ile mutabık kaldığı anda bir ay içinde paralarını alıyorlar. Bunu da kabul etmiyor, 'Benim daha da zararım var.' derse o zaman mahkemeye gidebilir." diye konuştu.

Kanun teklifinin geneli üzerindeki görüşmeler tamamlanırkanı, maddelerinin görüşmelerine yarın başlanacak.