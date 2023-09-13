Venezuela Savunma Bakanı, ABD ve müttefiklerinin tek taraflı tedbirlerini reddetti

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, ABD ve müttefiklerinin Venezuela'ya karşı uyguladığı tek taraflı zorlayıcı tedbirleri reddettiğini açıkladı. Padrino Lopez, dünya ülkelerini bu barbarlığa karşı seslerini yükseltmeye ve yeni bir küresel düzen oluşturmaya çağırdı.

KARAKAS, 13 Eylül (Xinhua) -- Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, dünyayı ABD ve müttefiklerinin Venezuela'ya karşı uyguladığı tek taraflı zorlayıcı tedbirleri reddetmeye çağırdı.

Bakan, önceden Twitter olarak bilinen X platformu üzerinden Salı günü yaptığı açıklamada, "Dünya bu barbarlığa karşı sesini yükseltmeli ve saygı, tamamlayıcılık ve dayanışmaya dayalı yeni bir küresel düzene olanak tanımalıdır" ifadesini kullandı.

Padrino Lopez, "Venezuela'ya karşı uygulanan ve hatalı şekilde 'yaptırım' olarak adlandırılan tek taraflı zorlayıcı tedbirler, Venezuela halkının sahip olduğu kaynak ve varlıkların yağmalanmasına yol açarak halkların temel haklarını ihlal eden bir müdahale, kibir ve emperyal üstünlük ifadesidir" dedi.

Padrino Lopez hesabında ayrıca Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun tek taraflı zorlayıcı tedbirlerin kaldırılmasını talep ettiği bir videosunu da paylaştı.