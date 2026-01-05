Venezuela'nın geçici Devlet Başkanı Rodriguez'den ABD'ye iş birliği çağrısı

Venezuela'nın yeni geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez sosyal medya hesabından " Venezuela'dan dünyaya ve Amerika Birleşik Devletleri'ne bir mesaj" başlığıyla yaptığı açıklamada, "Uluslararası hukuk çerçevesinde, ortak kalkınmaya yönelik, kalıcı, toplum olarak birlikte yaşamı güçlendirmeyi amaçlayan bir iş birliği gündemi üzerinde bizimle çalışması için ABD hükümetini davet ediyoruz" dedi.

Venezuela'nın yeni geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, sosyal medya hesabından ülke politikası hakkında açıklama yaptı. Rodriguez, " Venezuela'dan dünyaya ve Amerika Birleşik Devletleri'ne bir mesaj" başlığıyla yaptığı açıklamada, " Venezuela, barışa ve barış içinde bir arada yaşamaya olan bağlılığını bir kez daha teyit etmektedir. Ülkemiz, dış tehditler olmaksızın, saygı ve uluslararası iş birliği ortamında yaşamayı arzulamaktadır. Küresel barışın, her ülkenin kendi içinde barışın güvence altına alınmasıyla inşa edildiğine inanıyoruz. ABD ile Venezuela arasında ve Venezuela ile bölgedeki diğer ülkeler arasında, egemen eşitlik ve iç işlerine karışmama ilkesine dayanan dengeli ve saygılı uluslararası ilişkilere doğru ilerlemeye öncelik veriyoruz. Bu ilkeler, dünyanın geri kalanıyla yürüttüğümüz diplomasimize yön vermektedir. Uluslararası hukuk çerçevesinde, ortak kalkınmaya yönelik ve kalıcı, toplum olarak birlikte yaşamı güçlendirmeyi amaçlayan bir iş birliği gündemi üzerinde bizimle çalışması için ABD hükümetini davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Başkan Trump, halklarımız ve bölgemiz savaşı değil, barış ve diyaloğu hak etmektedir"

ABD Başkanı Donald Trump'a seslenen Rodriguez: "Başkan Donald Trump, halklarımız ve bölgemiz savaşı değil, barış ve diyaloğu hak etmektedir. Bu her zaman Başkan Nicolas Maduro'nun mesajı olmuştur ve bugün tüm Venezuela'nın mesajı da budur. Bu inandığım ve hayatımı adadığım Venezuela'dır. Tüm iyi Venezuelalıların bir araya gelebildiği bir Venezuela'nın hayalini kuruyorum. Venezuela'nın barışa, kalkınmaya, egemenliğe ve bir geleceğe hakkı vardır" dedi. - KARAKAS