Venezuela, Maria Corina Machado'nun Nobel Barış Ödülü'nü Almasının Ardından Norveç Büyükelçiliğini Kapatıyor

Venezuela, muhalefet lideri Maria Corina Machado'nun Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmesinin ardından Norveç'teki büyükelçiliğini kapattı.

Norveç Nobel Komitesi, 2025 Nobel Barış Ödülü'nü Venezuela halkının demokratik haklarını savunmak için verdiği mücadele ve diktatörlükten demokrasiye adil ve barışçıl bir geçiş sağlamak amacıyla gösterdiği çabalar nedeniyle Maria Corina Machado'ya vermişti. Venezuela, ödülü muhalefet lideri Machado'ya vermesinden günler sonra Norveç'teki büyükelçiliğini kapattı. Venezuela Hükümeti tarafından yapılan açıklamada, ödüle dair bir ifade yer almazken büyükelçiliğin kapatılması kararının dışişleri hizmetinin yeniden yapılandırılmasının bir parçası olduğu kaydedildi.

Norveç Dışişleri Bakanlığı ise, Venezuela'nın kararını "talihsizlik" olarak betimleyerek Karakas yönetiminin herhangi bir gerekçe göstermeden Oslo'daki büyükelçiliğini kapattığını doğruladı. "Çeşitli konularda farklılıklarımıza rağmen Venezuela ile diyaloga açık tutmak istiyoruz ve bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdüreceğiz" denilen açıklamada, Noel Ödülleri'nin Norveç hükümetinden bağımsız olduğu aktarıldı.

Maduro yönetimine karşıtlığıyla biliniyor

1967 yılında Venezuela'da doğan Maria Corina Machado, ülkesinde Devlet Başkanı Nicolas Maduro yönetimine karşı mücadelesi ile tanınıyor. 2002 yılında siyasete giren ve bugün Maduro aleyhindeki muhalefetin lideri olarak kabul edilen Machado, ilk kez 2012 yılında devlet başkanlığına aday olmuş, ancak muhalefet içindeki ön seçimleri kaybetmişti. 2023'te muhalefet içindeki ön seçimleri kazanarak 2024 Devlet Başkanlığı Seçiminde muhalefetin adayı olan Machado, sonradan yargı kararı ile kamu görevinde bulunmaktan men edildiği için çekilmek zorunda kalmıştı. Seçimlerde muhalefetin Maduro'ya karşı zafer ilan etmesinin ardından ülkedeki protestoların yüzü olan Machado, aldığı tehditler nedeniyle 1 Ağustos 2024'te kamuoyundan çekilmiş ve Wall Street Journal gazetesine yazdığı bir mektupta tutuklanma ve öldürülme riski nedeniyle saklanmak zorunda olduğunu ifade etmişti. Bu yıl Ocak ayında ilk kez yeniden kamuoyu önüne çıktığında tutuklanmasına yönelik başarısız bir teşebbüs olmuş ve aracına birkaç el ateş edilmişti.

Trump'ı geride bıraktı

ABD Başkanı Donald Trump, Nobel Barış Ödülü'nü kazanmak için kampanya yürütmüştü. Ancak adaylıklar Ocak ayında, yani Trump'ın ikinci döneminin başında sona ermişti. Trump ise aylardır yaptığı açıklamalarda, 7 savaşı bitirdiğini öne sürerek Nobel Barış Ödülü'nün kendisine verilmesi gerektiğini ifade etmişti.