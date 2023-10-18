Venezuela hükümeti ile muhalefet arasında 11 ay aradan sonra başlayan diyaloğun ardından taraflar, seçimlerin 2024'ün ilk yarısında yapılması konusunda anlaşmaya vardı. Norveç'in arabuluculuğunda gerçekleşen görüşmeler sonucunda ortak bir bildiri yayımlandı ve ABD'nin Venezuela'ya yönelik yaptırımlarının hafifletilmesi ve seçimlere ilişkin garantilerin belirlendiği 2 kısmi anlaşma imzalandı. Seçimlere ulusal ve uluslararası gözlemcilerin katılması da önemle vurgulandı.

Venezuela Hükümeti ve Muhalefet Seçimlerin 2024'ün İlk Yarısında Yapılması Konusunda Anlaştı

Venezuela hükümeti ile muhalefet arasında 11 ay önce ara verilen diyaloğun yeniden başlamasının ardından taraflar, seçimlerin 2024'ün ilk yarısında yapılması konusunda anlaşmaya vardı.

Barbados Adası'nda bir araya gelen iktidar ve Venezuela Üniter Platformu temsilcileri, görüşmeler sonucunda Norveç'in arabuluculuğunda seçimlerin 2024'ün ilk yarısında yapılacağını duyurdu.

Yayımlanan ortak bildiride, ambargoların kaldırılmasının önemine işaret edilerek, "Ülkede 2024 devlet başkanlığı seçimlerine giden yolda ABD'nin Venezuela'ya yaptırımları hafifletmesi ve seçimlere ilişkin garantileri belirleyen 2 kısmi anlaşma imzalandı." ifadesine yer verildi.

Seçimlere ulusal ve uluslararası gözlemcilerin de katılmasının önemine vurgu yapılan bildiride, muhalefetin 22 Ekim'de yapacağı ön seçimler sonucunda kendi adayını çıkartabileceği belirtildi.

Tarafların mutabakata vararak, Venezuela'da uzun yıllardır devam eden siyasi ve ekonomik krize çözüm bulması amaçlandığı bilgisi paylaşıldı.

Venezuela basınına göre muhalefet ile iktidar partisinin anlaşması kapsamında, ABD'nin Venezuela petrolüne yönelik bir miktar esneklik sağlaması bekleniyor.

Kolombiya'yı temsilen görüşmeye katılan Dışişleri Bakanı Alvaro Leyva, memnuniyetini dile getirerek, "Bu sürecin bir parçası olmaktan ötürü son derece mutluyum. Kolombiya olarak özgür seçimlere giden yolu kutluyoruz." değerlendirmesinde bulundu

Barbados'taki görüşmeye Arjantin, Brezilya, Meksika, Rusya, Hollanda, ABD, Fransa, Kanada ve Norveç'ten temsilciler katıldı.

"Her koşulda diyaloğun peşinde olduk"

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, sosyal medya platformu X'ten görüşmelere ilişkin açıklamada bulundu.

Ülkeye uygulanan tüm yaptırımların kaldırılması gerektiğini dile getiren Maduro, "Her koşulda diyaloğun peşinde olduk, bu yola kolay gelmedik ama kahraman halkımızın vicdanı ve gayreti sayesinde yavaş yavaş ilerliyoruz. Bu anlaşmaların imzalanmasıyla, tüm yaptırımların kaldırılması, toplumsal refahın kademeli iyileştirilmesi, ekonomik büyüme, tam egemenlik ve bağımsızlık çerçevesinde barışın ve demokrasinin pekişmesi için ilk adımı atıyoruz." dedi.

Maduro, muhalefet ile imzalanan anlaşmayı paylaşarak, "Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Anayasasının koruması altında bağımsızlık, özgürlük, egemenlik, dokunulmazlık, toprak bütünlüğü ve ulusun kendi kaderini tayin hakkını talep eden ve çıkarlarımızı koruyan kısmi anlaşmaları paylaşıyorum." diye konuştu.

Venezuela'da iktidar ile muhalefet arasında en son kasım 2022'de Meksika'nın ev sahipliğinde toplantı düzenlenmiş ancak çok az ilerleme sağlanmıştı.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, 10 Ekim'deki açıklamasında muhalefet ile diyaloğu desteklediklerini ifade etmiş ancak ülkeye uygulanan ekonomik yaptırımların kaldırılması gerektiğinin altını çizmişti.